Požar progutao noćni klub u Goi: Najmanje 25 mrtvih, među njima turisti

Goa, mala država poznata po svojim plažama i portugalskoj baštini, svake godine privlači stotine hiljada stranih turista.

Izvor: X/Voice Of Bharat

Najmanje 25 osoba, među kojima je i četvoro stranih turista, poginulo je u katastrofalnom požarukoji je u noći između subote i nedelje progutao noćni klub u Goi, popularnoj turističkoj regiji na zapadnoj obali Indije.

Povrijeđeno je još sedam osoba, od kojih je jedna u kritičnom stanju. Tragedija se dogodila u selu Arpora, a sumnja se da je uzrok eksplozija plinske boce, piše CNN.

Prema informacijama policije, vjeruje se da je među poginulima 14 članova osoblja kluba. Nacionalnosti stradalih turista još nisu zvanično potvrđene.

Povrijeđeni su prevezeni na Medicinski fakultet i bolnicu Goa, a jedna osoba je zadobila opekotine na 60 odsto tela. Neke od žrtava podlegle su teškim opekotinama, dok su se druge ugušile od dima.

Tragic Goa Nightclub Blaze: 23 Lives Lost in Gas Blast Inferno



- Fire ripped through Birch by Romeo Lane club in Arpora, North Goa, around 1 AM – sparked by a gas cylinder explosion near the kitchen.

- 23 dead (4 tourists, 19 staff), 50 hurt; club sealed as probe…pic.twitter.com/bQ8RMHXYLK — Voice Of Bharat (@Kunal_Mechrules)December 7, 2025

Reakcije zvaničnika

"Danas je vrlo bolan dan za sve nas u Goi", poručio je glavni ministar države Pramod Savant.

Ministar zdravlja Goe, Višvadžit Rane, potvrdio je da povređeni primaju "najbolju moguću medicinsku pomoć" i da timovi rade celu noć.

"U ovom trenutku duboke tuge, čvrsto stojimo uz pogođene porodice", dodao je Rane.

Indijski premijer Narendra Modiobećao je da će njegov kabinet ponuditi odštetu do 200.000 rupija (oko 2.200 dolara) porodicama poginulih i 50.000 rupija (oko 556 dolara) povrijeđenima.

"Moje su misli sa svima koji su izgubili svoje voljene. Neka se povređeni što pre oporave", rekao je.

Istraga je u toku, klub navodno radio bez dozvole. Savant je naredio istragu kako bi se "ispitao tačan uzrok požara i jesu li poštovane protivpožarne norme i građevinski propisi".

Prvi izvještaji sugerišu da objekat nije imao sve potrebne dozvole i da je prekršio protivpožarne propise. To je potvrdio i direktor Vatrogasne i hitne službe Nitin Raiker.

"Vatrogasne službe odmah su pohitale na mesto događaja. Za pola sata ugasili smo požar. Klub nije poštovao protivpožarne norme", rekao je.

