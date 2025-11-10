Putin se sprema za put u Indiju

Indija je jedan od najvećih svjetskih kupaca ruske nafte

Izvor: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kremlj je danas saopštio da se "aktivno priprema" posjeta Indiji ruskog predsjednika Vladimira Putina, prije kraja godine. Očekuje se da će Putin boraviti u Indiji sledećeg meseca.

Putin je posjetio Indiju u decembru 2021. godine, tri mjeseca prije početka ruske invazije na Ukrajinu, navodi Rojters.

Američki predsjednik Donald Tramp je više puta zatražio od indijskog premijera Narendre Modija da prestane da kupuje naftu iz Rusije.

Indija je jedan od najvećih svjetskih kupaca ruske nafte.