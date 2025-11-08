Putin naredio testiranje nuklearnog oružja: Ne ostaje dužan Trampu nakon njegove šokantne odluke

Lavrov najavljuje rusko testiranje nuklearne rakete.

Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov saopštio je danas da je po nalogu predsjednika Rusije Vladimira Putina u toku izrada prijedloga koji se odnosi na potencijalno sprovođenje ruskog nuklearnog testa, piše "Rojters". Ovakva odluka ruskog predsjednika dolazi u trenutku kada je američki predsjednik Donald Tramp najavio testiranje nuklearnog oružja.

"Što se tiče uputstva predsjednika Vladimira Putina na sjednici Savjeta bezbjednosti održanoj 5. novembra, mogu da kažem da je ono prihvaćeno, spremno za sprovođenje i da se na njemu radi. Javnost će biti obaviještena o rezultatima. Rusija nije dobila nikakvo objašnjenje od Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa naredbom Trampa", objasnio je Lavrov.

Kakvu raketu će testirati Sjedinjene Američke Države?

Prema informacijama američkih naučnika (FAS), Američko ratno vazduhoplovstvo ima oko 400 projektila Minitmen III koje su raspođene u Koloradu, Sjevernoj Dakoti, Vajomingu, Montani i Nebraski. Domet rakete je oko 9.600 kilometara i mogu da nose dve ili čak tri nuklearne bojeve glave.

Odnosi Rusije i Amerike su u posljednje vreme zahladnili u odnosu na period ljetos kada su se na Aljasci sastali Putin i Tramp. Tokom oktobra je trebalo da se dvojica predsjednika sastanu u Budimpešti, ali je taj sastanak otkazan.