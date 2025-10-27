logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putin potpisao zakon o povlačenju Rusije iz sporazuma o plutonijumu sa SAD

Putin potpisao zakon o povlačenju Rusije iz sporazuma o plutonijumu sa SAD

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Rusija se povlači iz sporazuma sa Amerikom o odlaganju plutonijuma.

Rusija se povlači iz sporazuma sa Amerikom o odlaganju plutonijuma Izvor: Shutterstock/FOTOGRIN

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin potpisao je danas zakon o povlačenju Rusije iz sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o odlaganju plutonijuma, piše "Moscow Times". Ovaj sporazum je Rusija inače već suspendovala, prije skoro deceniju, još 2016. godine.

Cilj ovog Sporazuma o upravljanju i odlaganju plutonijuma (PMDA) bio je da obje zemlje, i Rusija i Amerika, smanje velike zalihe plutonijuma iz perioda Hladnog rata kako bi se obe države sprečile da dalje proizvode nuklearno oružje. Putin je ovo uradio jer je njegov odnos sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom značajno zahladio u prethodnom periodu, iako su se dvojica predsjednika sastala sredinom avgusta na Aljasci.

Da podsjetimo, sastanak Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina je trebalo da se održi prošle ili ove nedjelje u Budimpešti, ali je on otkazan. Nakon toga je Rusija testirala projektil Burevestnik što je razbesnilo američkog predsjednika koji je odmah zaprijetio Rusiji.

Pogledajte fotografije rakete Burevestnik

Pročitajte i ovo

Tagovi

Rusija SAD Donald Tramp Vladimir Putin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ