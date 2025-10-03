logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ukrajina ne dobija razorne rakete: Preokret nakon Trampovog zelenog svjetla

Ukrajina ne dobija razorne rakete: Preokret nakon Trampovog zelenog svjetla

Izvor mondo.rs
0

Amerika ipak neće poslati Ukrajini "Tomahavk" rakete.

Amerika ipak ne šalje Ukrajini Tomahavk rakete Izvor: APFootage / Alamy / Profimedia

Sjedinjene Američke Države ipak neće poslati Ukrajini "Tomahavk" rakete, saznaje "Rojters". Britanski portal se pozvao na neimenovanog američkog zvaničnika i još tri izvora.

Američki potpredsjednik Džejms Di Vens je izjavio krajem septembra da američki predsjednik Donald Tramp razmatra tu opciju. Ukrajina je dosad u više navrata izrazio želju da dobije i koristi projektile dugog dometa "Tomahavk".

Ubrzo je specijalni američki izaslanik Kit Kelog potvrdio da će Amerika najvjerovatnije odobriti to i poslati ove rakete u Kijev. Međutim, došlo je do promjene planova u Vašingtonu.

Ovim raketama bi Ukrajina mogla da izvrši dalekometne napade unutar ruske teritorije. Ovi projektili imaju domet do 2.500 kilometara.

Visoki američki zvaničnik je "Rojtersu" ispričao da nije riječ o nestašici u Sjedinjenim Državama, već da je Vašington ipak krenuo da razmišlja u drugom smjeru. Konkretno, razmatra se slanje drugih projektila sa manjim dometima.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Rat u Ukrajini SAD Rusija Ukrajina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ