Putin: Rusija spremna za obnovu odnosa sa SAD, rat u Ukrajini mogao biti izbjegnut

Putin: Rusija spremna za obnovu odnosa sa SAD, rat u Ukrajini mogao biti izbjegnut

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Rusija spremna na potpunu obnovu odnosa sa Sjedinjenim Državama i da želi zajednički rad sa drugim zemljama.

Putin u Sočiju o Trampu, Ukrajini, EU Izvor: Mikhail METZEL / AFP / Profimedia

Govoreći na plenarnoj sjednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju, Putin je poručio da su razlike između Moskve i Vašingtona "normalne", ali da je saradnja ključ za stabilnost u multipolarnom svijetu.

"U današnjem multipolarnom svijetu harmonija i ravnoteža mogu se postići samo zajedničkim radom. Želim da vas uvjerim da je Rusija spremna za takav rad", naglasio je Putin.

Rat u Ukrajini – odgovornost Zapada

Veliki dio izlaganja ruski lider posvetio je ratu u Ukrajini, ističući da je sukob mogao biti izbjegnut da se NATO nije približio granicama Rusije.

"Oni koji su podsticali i naoružavali Ukrajinu, decenijama je okretali protiv Rusije. Njima je bilo svejedno i za Moskvu i za interese Ukrajinaca. Ukrajinci su za njih potrošna roba", rekao je Putin, dodajući da je tragedija u Ukrajini "bol i za Ruse i za Ukrajince".

Izvor: Mikhail METZEL / AFP / Profimedia

On se saglasio sa ocjenom bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa da bi uz drugačiju administraciju u Vašingtonu sukob mogao biti spriječen.

Prema njegovim riječima, evropske države sada dodatno raspiruju konflikt, dok druge zemlje koriste rat u globalnoj političkoj igri za sopstvene interese.

Rusija i multipolarni svijet

Putin je naglasio da je svijet u procesu ubrzanih promjena, te da „nijedna sila ne može sama da upravlja planetom“. On je zahvalio članicama BRIKS-a, Bjelorusiji, Sjevernoj Koreji i arapskim zemljama na, kako je rekao, mirovnim naporima vezanim za Ukrajinu.

Govoreći o Evropi, ocijenio je da raste militarizacija kontinenta, ali i upozorio da bi svaki pokušaj nadmetanja sa Rusijom naišao na snažan odgovor.

"To je glupost, budalaština, da neko misli da Rusija planira da napadne NATO. Ali niko ne treba da sumnja da će uslijediti odgovor na prijetnje našem suverenitetu, i taj odgovor će biti ubjedljiv", rekao je Putin.

Tagovi

Vladimir Putin Rat u Ukrajini Donald Tramp EU

