Omiljeni sportista Vladimira Putina najplaćeniji u istoriji Amerike!

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Niko u istoriji hokeja nije dobio novca kao Kiril Kaprizov, omiljeni sportista Vladimira Putina.

putinov hokejas kiril kaprizov dobio istorijski ugovor

Poznati hokejaš iz Rusije Kiril Kaprizov (28) potpisao je najveći ugovor u istoriji NHL-a. Kaprizov će za osam godina u Minesoti dobiti nevjerovatnih 136 miliona dolara. Taj novac će na njegov račun biti uplaćivan između 2026. i 2034. godine, tako da je od danas vlasnik dva rekorda u NHL.


Kaprizov je postao "vlasnik" najvećeg ugovora u ovom sportu prestigavši zemljaka Ovečkina (124 miliona za 13 godina), dok će takođe i po sezoni (17 miliona) zarađivati više od prethodnog rekordera Leona Drajzajdla (14 miliona godišnje).

Ono što je zanimljivo je da nikome u Americi nije predstavljalo problem što je Kaprizov državljanin Rusije, dok su njihovi sportisti u nekim drugim sportovima stavljeni na stub srama. Kod Kaprizova su Amerikanci zažmurili, čak su mu oprostili i što je miljenik predsjednika Rusije Vladimira Putina koji mu je prije nekoliko godina dao i orden.

Inače, Kaprizovu je ostala još jedna godina petogodišnjeg ugovora vrijedna 45 miliona dolara, poslije čega će početi da teče rekordni ugovor sa Minesotom.

Kaprizov je inače do sada sakupio 386 bodova u NHL (185 golova, 201 asistencija) i jedan je od najboljih igrača svijeta.

Hokej - ekipa Berna
(MONDO)

Tagovi

hokej Vladimir Putin

