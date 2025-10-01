logo
Ukrajina dobila ogroman novac koji pripada Rusiji: Putin bjesni zbog zbog nove odluke Evropske unije

Ukrajina će dobiti 4 milijarde evra od zamrznutih sredstava Rusije u Evropi.

Sredstva EU namijenjena Ukrajini Izvor: miss.cabul/Dmytro Larin/Valery Nutovtsev/Shutterstock

Evropska unija je prebacila Ukrajini četiri milijarde evra iz zamrznutih ruskih sredstava u Evropi, prenosi "Skaj Njuz". Lideri Evropske unije trenutno se nalaze u Kopenhagenu na samitu na kom raspravljaju o rasporediđavanju i korišćenju oko 200 milijardi evra koje pripadaju Rusiji, ali je taj novac zamrznut i Rusija ne može da ga koristi.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je potvrdila ovu vest. Vlasti u Kijevu su potvrdile takođe da je reč o novcu ruske centralne banke koji je zamrznut u Evropskoj uniji.

"Jaka Ukrajina je naša prva linija odbrane. Zbog toga moramo da joj pojačamo našu vojnu pomoć.

Danas isplaćujemo četiri milijarde evra Ukrajini. Kao što smo se dogovorili sa njima, polovina te sume je namenjena za dronove", izjavila je Fon der Lajen.

Vladimir Putin Ukrajina EU

