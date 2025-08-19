Bijela kuća: Blizu je sastanak lidera koji će riješiti rat u Ukrajini

Bijela kuća je zvanično potvrdila da američka vojska neće ići u Ukrajinu i da je sastanak Putina i Zelenskog blizu s obzirom da su obojica izrazila spremnost da se sastanu.

Portparolka Bele kuće Kerolin Levit obratila se predstavnicima medija na redovnoj konferenciji za štampu i govorila je o održanim sastancima američkog predsjednika Donalda Trampa sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i sa evropskim liderima. Ključne su bile dvije teme - načini za uspostavljanje prekida vatre u Ukrajini i bezbjednosne garancije što je djelimično dogovoreno, ali će se dalje razrađivati u narednom periodu.

Portal "Axios" je objavio da će Sjedinjene Države poslati navodno ratnu avijaciju kao vid podrške evropskim trupama, ali da se američka kopnena vojske neće naći na frontu u Ukrajini. Ovaj stav je sada zvanično potvrdila i porparolka Bijele kuće.

"Moguće je, to je jedna od opcija", rekla je ona, prenosi "Gardijan".

Potom je govorila o mogućem trilateralnom sastanku na kom bi bili Donald Tramp, Vladimir Putin i Volodimir Zelenski. Navela je i da za to raste mogućnost da se dogodi u nekom trenutku u budućnosti.

"Obojica lidera su izrazila želju i volju da žele da se sastanu jedan sa drugim.

Donald Tramp želi da vidi ove dvije zemlje u direktnoj diplomatiji. Govorio je to od samog početka", nastavila je ona, prenosi "Gardijan".

Apostrofirala je da se američki vojnici ni u kom slučaju neće naći na tlu Ukrajine. Potom je objasnila kako bi Amerika mogla da pomogne i pruži podršku.

"Čizma američkog vojnika se sigurno neće naći u Ukrajini, ali ćemo sigurno pomoći u koordinaciji i možda obezbijediti drugi način garancija evropskim saveznicima. Tramp je izdao naređenje svom timu za Nacionalnu bezbjednost da vrši koordinaciju sa Evropom i da pregovara direktno sa Ukrajinom i Rusijom", zaključila je ona, prenosi "Gardijan".

Da podsjetimo, sa Zelenskim na sastanku sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom prisustvovalo je više evropskih lidera. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednik Francuske Emanuel Makron, premijerka Italije Đorđa Meloni, njemački kancelar Fridrih Merc, premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsjednik Finske Aleksander Stub i Generalni sekretar NATO saveza Mark Rute bili su na multilateralnom sastanku.

U petak 15. avgusta na Aljasci sastali su se Donald Tramp i Vladimir Putin kada su pregovarali o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. U međuvremenu je procurio ultimatum Putina za prekid vatre sa čim se Donald Tramp navodno složio.

Međutim, Zelenski je kategorički odbio prijedlog o povlačenju trupa iz Donjecka. Nastavak pregovora zakazan je za danas u Bijeloj kući na velikom sastanku na kom ukrajinski predsjednik neće biti sam ovog puta.

Šta se desilo prethodnog puta na sastanku Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog?

Prethodni sastanak američkog i ukrajinskog predsjednika u Beloj kući je prošao katastrofalno. Dogodio se u petak 28. februara ove godine i izbila je žestoka svađa pred predstavnicima medija koji su takođe “napadali” Zelenskog, a sve je kulminiralo izbacivanjem iz Ovalne kancelarije.