Putin i Zelenski bio se mogli sastati u Ženevi: Pariz nije opcija

Predsjednik Francuske Emanuel Makron predložio je Ženevu kao potencijalnu lokaciju održavanja sastanka predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog.

Izvor: Ukrainian Presidency / Handout / AFP / Profimedia

Makron je u intervjuu za "TF1" odbacio ideju da se sastanak održi u Parizu, kao što je to bio slučaj 2019. godine.

"Situacija je sada u drugačijoj fazi i treba izabrati neutralnu zemlju. Možda Švajcarsku - ja predlažem Ženevu. To može biti i neka druga zemlja. Posljednji put su bilateralni sastanci održani u Istanbulu, u Turskoj", rekao je Makron.

Na jučerašnjem sastanku američkog predsjednika Donalda Trampa, Zelenskog i evropskih lidera razgovaralo se o mogućnosti održavanja samita Rusije i Ukrajine, nakon kojeg bi mogao uslijediti trilateralni sastanak sa SAD, podsjeća TASS.

(Srna)