ČITAOCI REPORTERI

Putin i Zelenski bio se mogli sastati u Ženevi: Pariz nije opcija

Autor Vesna Kerkez
Predsjednik Francuske Emanuel Makron predložio je Ženevu kao potencijalnu lokaciju održavanja sastanka predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog.

makron predložio da se putin i zelenski sastanu u ženevi Izvor: Ukrainian Presidency / Handout / AFP / Profimedia

Makron je u intervjuu za "TF1" odbacio ideju da se sastanak održi u Parizu, kao što je to bio slučaj 2019. godine.

"Situacija je sada u drugačijoj fazi i treba izabrati neutralnu zemlju. Možda Švajcarsku - ja predlažem Ženevu. To može biti i neka druga zemlja. Posljednji put su bilateralni sastanci održani u Istanbulu, u Turskoj", rekao je Makron.

Na jučerašnjem sastanku američkog predsjednika Donalda Trampa, Zelenskog i evropskih lidera razgovaralo se o mogućnosti održavanja samita Rusije i Ukrajine, nakon kojeg bi mogao uslijediti trilateralni sastanak sa SAD, podsjeća TASS. 

(Srna)

Tagovi

Volodimir Zelenski Vladimir Putin Emanuel Makron

Hahaha

Dodji u Zenevu da te uhapsimo po laznim optuzbama i da zapocnemo 3 svjetski rat. Ove sve gluposti sto kolektivni zapad prica ne treba uopste slusati. Od kad je ljudi i sukoba uvjek je pobjednik odredjivao sve uslove a u ovom slucaju pobjednik je Rusija i ona je ta koja diktira uslove a ne koalicija budala sto je i Tramp konacno shvatio

