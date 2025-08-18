Počeo sastanak s evropskim liderima u Bijeloj kući

Počeo je sastanak Donalda Trampa sa Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.

Nakon završenog sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Tramp je da je ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio bezbjednosne garancije za Ukrajinu. To je saopštio u banket sali koja se nalazi u Bijeloj kući kada su se sastanku pridružili evropski lideri - predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednik Francuske Emanuel Makron, premijerka Italije Đorđa Meloni, njemački kancelar Fridrih Merc, premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsjednik Finske Aleksander Stub i Generalni sekretar NATO saveza Mark Rute.

Svako od evropskih lidera je kratko govorio nakon čega je završen uvodni dio sastanka koji je bio javan i otvoren za medije. Potom su se Tramp, Zelenski i evropski lideri prebacili u Ovalnu kancelariju gdje je počeo sastanak iza zatvorenih vrata.

"Imali smo jako dobar, specifičan i konstruktivan razgovor", rekao je Zelenski u prolazu novinarima.

Na njegove riječi nadovezao se Tramp. Složio se sa Zelenskim.

