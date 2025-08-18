logo
"Nema povratka Krima i nema ulaska u NATO": Odjeknula Trampova poruka uoči sastanka sa Zelenskim i evropskim liderima

"Nema povratka Krima i nema ulaska u NATO": Odjeknula Trampova poruka uoči sastanka sa Zelenskim i evropskim liderima

Autor Nevena Davidović

Autor Nevena Davidović
0

Donald Tramp okuplja evropske lidere u Bijeloj kući, a prije toga sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim.

Tramp se sastaje sa Zelenskim i evropskim liderima o miru u Ukrajini Izvor: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim održaće se danas oko 19 časova po našem vremenu u Bijeloj kući.

Tramp će učestvovati i na multilateralnom sastanku sa evropskim liderima koji takođe dolaze u Vašington.

Zelenski stigao u Vašington

Ukrajinski predsjednik izjavio je po dolasku u Vašington da se nada da će "zajednička snaga" Ukrajine sa američkim i evropskim kolegama primorati Rusiju na mir.

"Zahvalan sam predsjedniku Sjedinjenih Država na pozivu. Svi podjednako želimo brzo i pouzdano da okončamo ovaj rat", rekao je Zelenski putem aplikacije Telegram nakon dolaska u Vašington kasno u nedjelju.

Ko sve dolazi na sastanak sa Trampom?

Na listi učesnika sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom nalaze se:

  • britanski premijer Kir Starmer
  • predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen
  • francuski predsjednik Emanuel Makron
  • italijanska premijerka Đorđa Meloni
  • njemački kancelar Fridrih Merc
  • finski predsjednik Aleksander Stub
  • generalni sekretar NATO-a Mark Rute

Zelenski i njegovi saveznici pokušaće da sa Trampom dogovore konkretne korake ka mirovnom sporazumu sa Rusijom, nakon što pregovori na Aljasci nisu doveli do dogovora o primirju.

Tramp: Zelenski može gotovo odmah da prekine rat

Tramp je na mreži "Truth Social" pozvao ukrajinskog predsjednika da postigne dogovor o okončanju sukoba.

"Predsjednik Ukrajine Zelenski može gotovo odmah da prekine rat sa Rusijom, ako to želi, ili može da nastavi da se bori. Nema povratka Krima koji je dao Obama... i NEMA ULASKA UKRAJINE U NATO. Neke stvari se nikada ne mijenjaju!!!", napisao je Tramp.

