Novo "NE" Zelenskog, pa prijetnja Putinu: Diže se tenzija uoči velikog sastanka u Bijeloj kući

Volodimir Zelenski je rekao da nije moguća razmjena teritorija sa Rusijom jer je to protivno ukrajinskom Ustavu.

Izvor: HMP-Berlin/miss.cabul/Chip Somodevilla/Shutterstock

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se obratio javnosti i predstavnicima medija zajedno sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen u Briselu nakon sastanka "Koalicije voljnih" uoči sutrašnjeg sastanka u Bijeloj kući u Vašingtonu sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom. Apostrofirao je nekoliko ključnih tačaka od kojih je najvažnija ona koja se tiče Ustava Ukrajine.

"Nije moguća razmjena teritorija sa Ruskom Federacijom, to je nemoguće zbog ukrajinskog ustava. O tome bi trebalo razgovarati na trilateralnom sastanku. Ako Rusija odbije diskusiju, trebalo bi im uvesti oštrije sankcije", rekao je Zelenski.

NOW - Zelensky says Ukraine's constitution makes giving up land "impossible," and should only be discussed at a trilateral meeting; if Russia "refuses," more sanctions "must" be imposed.pic.twitter.com/7wicKa5erW — Disclose.tv (@disclosetv)August 17, 2025

Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof je danas u velikom intervjuu za "CNN" otkrio da je predsjednik Rusije Vladimir Putin popustio sa svojim ultimatumom o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. Pristao je čak i da Ukrajina dobije bezbjednosne garancije koje liče na član 5 NATO pakta.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp oglasio se kratkom i misterioznom porukom na svojoj društvenoj mreži “Truth social” o pregovorima sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i uspostavljanju mira ili prekida vatre u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak 18. avgusta ima zakazan sastanak u Bijeloj kući u Vašingtonu sa Trampom gdje je prethodni put ponižen nakon žestoke svađe pred kamerama, ali ovog puta ne ide sam, već će tu biti i brojni evropski lideri.

“Veliki napredak sa Ruskom Federacijom. Ostanite sa nama”, napisao je on.

U petak 15. avgusta na Aljasci sastali su se Donald Tramp i Vladimir Putin kada su pregovarali o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. U međuvremenu je procurio ultimatum Putina za prekid vatre sa čim se Donald Tramp navodno složio.

Međutim, Zelenski je kategorički odbio predlog o povlačenju trupa iz Donjecka. Nastavak pregovora očekuje se u ponedjeljak u Beloj kući na velikom sastanku na kom ukrajinski predsjednik neće biti sam ovog puta.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci

Vidi opis Novo "NE" Zelenskog, pa prijetnja Putinu: Diže se tenzija uoči velikog sastanka u Bijeloj kući Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Šta se desilo prethodnog puta na sastanku Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog?

Prethodni sastanak američkog i ukrajinskog predsjednika u Bijeloj kući je prošao katastrofalno. Dogodio se u petak 28. februara ove godine i izbila je žestoka svađa pred predstavnicima medija koji su takođe “napadali” Zelenskog, a sve je kulminiralo izbacivanjem iz Ovalne kancelarije.

(MONDO)