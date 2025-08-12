logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evrostat objavio podatke, evo koliko tačno Ukrajinaca boravi u EU: Svi su dobili privremeni status zaštite

Evrostat objavio podatke, evo koliko tačno Ukrajinaca boravi u EU: Svi su dobili privremeni status zaštite

Autor mondo.ba
0

Evropski savjet je 13. juna 2025. usvojio odluku da se ovaj status produži, sa 4. marta 2026. na 4. mart 2027. godine.

Broj ukrajinaca u EU Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

U Evropskoj uniji do 30. juna 4,31 miliona ljudi koji su prebjegli iz Ukrajine zbog rata dobilo je privremeni status zaštite, saopštila je kancelarija za statistiku EU, Eurostat.

 Najviše izbeglih iz Ukrajine sa ovim statusom primile su Njemačka (1.196.645 ljudi što je 27,8 odsto ukupnog broja u EU), Poljska (992.505, što je 23 odsto) i Češka (378.420, što je 8,8 odsto).

U poređenju sa krajem maja 2025, do kraja juna broj Ukrajinaca pod privremenom zaštitom u EU porastao je za 32.940 osoba (+0,8 odsto). Rast je zabilježen u svim državama članicama, a najveća apsolutna povećanja imale su Poljska (+5.660, više za 0,6 odsto), Češka (+4.745, više za 1,3 odsto) i Nemačka (+3.805, više za 0,3 odsto).

Najveći broj korisnika privremene zaštite na hiljadu stanovnika registrovan je u Češkoj (34,7), Poljskoj (27,2) i Estoniji (25,1), dok je na nivou EU taj odnos iznosio 9,6 na hiljadu stanovnika.

Građani Ukrajine činili su više od 98,4 odsto svih korisnika privremene zaštite u EU. Među njima, 44,7 odsto su bile odrasle žene, gotovo trećinu (31,2 odsto) činili su maloletnici, a oko četvrtine (24,1 odsto) odrasli muškarci.

Podaci se odnose na odobravanje privremene zaštite na osnovu Odluke Saveta EU 2022/382 od 4. marta 2022, kojom je utvrđeno postojanje masovnog priliva raseljenih lica iz Ukrajine usljed ruske agresije, te uvedena privremena zaštita.

Evropski savjet je 13. juna 2025. usvojio odluku da se ovaj status produži, sa 4. marta 2026. na 4. mart 2027. godine.

"EU nastavlja da pokazuje solidarnost"

Tomaš Šemonijak, ministar unutrašnjih poslova Poljske, koja trenutno predsedava EU, istakao je tom prilikom da "dok Rusija nastavlja da teroriše ukrajinske civile neselektivnim vazdušnim napadima, EU nastavlja da pokazuje solidarnost sa ukrajinskim narodom".

"Nastavićemo da pružamo zaštitu milionima ukrajinskih izbeglica još jednu godinu. Poljsko predsedavanje je takođe pokrenulo diskusiju o strategiji postepenog ukidanja privremene zaštite kada se postigne pravedan mir. U bliskoj budućnosti radićemo na zajedničkim rešenjima na nivou cele EU, uključujući i pitanje povratka u Ukrajinu", napomenuo je.

Od marta 2022. EU je, na osnovu direktive o privremenoj zaštiti, pružila sigurnost i smeštaj za više od četiri miliona izbeglica iz Ukrajine. 

Sistem rasterećuje nacionalne programe azila jer osobe obuhvaćene ovom zaštitom ne moraju pojedinačno da podnose zahtjev za azil.

 (EUpravo zato)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ukrajina izbjeglice

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ