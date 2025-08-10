logo
Tragedija u Odesi: Troje plivača stradalo od mina u moru

Tragedija u Odesi: Troje plivača stradalo od mina u moru

Autor Nikolina Damjanić
0

Troje plivača poginulo je nakon što su aktivirali neeksplodirane objekte u moru, saopštile su danas lokalne ukrajinske vlasti u Odesi, navodeći da su se incidenti dogodili na plažama na kojima je plivanje zabranjeno.

U moru u odesi stradalo troje plivača

Jedan muškarac stradao je u mjestu Karolino Buhaz, dok su drugi muškarac i žena poginuli u obližnjoj Zatoki.

Crno more je omiljena ljetnja turistička destinacija, ali vlasti upozoravaju da se, zbog ruske invazije na Ukrajinu, u blizini obale nalazi veliki broj mina.

Prema podacima lokalnih vlasti, za plivanje je proglašeno bezbjednim 32 plaže, od kojih se 30 nalazi u Odesi, prenosi Rojters.

(Agencije/MONDO)

Ukrajina mine

