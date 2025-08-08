"Putin će poniziti Trampa i pokazaće srednji prst Evropi"

Analitičari vjeruju da će Putin "nasamariti" Trampa i da će on jedini izvući koristi iz sastanka koji je najavljen za kraj naredne nedjelje. Profesor Sergej Radčenko navodi da će "Vladimir Putin poniziti Donalda Trampa".

Nakon što je Bijela kuća zvanično potvrdila sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina, pojedini analitičari vjeruju da taj sastanak neće donijeti ništa korisno ili konkretno Sjedinjenim Državama ili Ukrajini, već da će isključivo profitirati ruski predsjednik i njegova zemlja. Lokacija sastanka je i dalje nepoznata, o tome dvine strane diskutuju, ali moguće države domaćini su Italija (Rim), Ujedinjeni Arapski Emirati ili Mađarska.

Sergej Radčenko, profesor Centra "Henri Kisindžer" za globalna pitanja, ja za "Skaj Njuz" analizirao aktuelnu situaciju u ratu u Ukrajini. Smatra da ovi pregovori, kao i svi dosadašnji, ne vode nikuda.

"Putin će lako nasamariti i prevariti Trampa, igraće na duge staze i lako će ga nadmudriti. Trampovo strateško nestrpljenje i previše očigledna nespremnost da bude oštar prema Rusiji predstavlja božji dar za Kremlj", započeo je Radčenko svoju analizu.

Ističe da je "raspoloženje u Kijevu sumorno". Apostrofira da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stalno apeluje na pomoć i poziva svoje partnere iz Evropske unije koja, prema njegovim riječima, "šalje poruke kao da je na sahrani".

"Ono što Putin želi jeste da natjera Trampa da izvrši pritisak na Zelenskog da potpiše neku verziju onoga što su Rusi ponudili u Istanbulu, što bi bilo... da kažemo 'mir bez časti'. Ako Tramp to uradi – dobro, Putin će ostvariti svoje ciljeve, a ako ne uradi – takođe je dobro jer će Putin poniziti Trampa, pokazaće srednji prst Evropljanima i steći onu vrstu legitimiteta i priznanja za kojom toliko žudi", objasnio je Radčenko.

Što se tiče samog sastanka koji je zvanično potvrdila Bijela kuća, nije poznat tačan datum osim da je okvirno sastanak zakazan za kraj sljedeće nedjelje. Još jedna stvar je nepoznata, a to je da li će njemu prisustvovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Zvaničnik Bijele kuće je otkrio predstavnicima medija da je Rusija iznijela listu zahtjeva koja mora da se ispuni da bi se uspostavio prekid vatre. Vašington sada pregovara sa svojim evropskim saveznicima i partnerima, kao i sa Ukrajinom, da bi svi pristali na to.

Sa druge strane, Ukrajina podsjeća i Amerikance i Evropljane da neće pristati ni na kakve teritorijalne ustupke. To je njihov ultimativni zahtjev koji ponavljaju kad god se ova tema potegne.

Da podsjetimo, italijanska premijerka Đorđa Meloni pozvala je Trampa i Putina na sastanak u Italiju. Međutim, Rusiji to nikako ne odgovara iz dva razloga.

