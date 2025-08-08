Zbog neradne nedjelje oko 2.000 radnika u FBiH ostalo bez posla

Za oko 2.000 je manje zaposlenih radnika u trgovini u Federaciji BiH od kada je uvedena nedjelja kao neradni dan u toj oblasti.

Broj radnika u oblasti trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, zaključno sa 30. novembrom prošle godine u FBiH iznosio je 62.449, podaci su Ministarstva finansija FBiH.

Na dan 31. decembar u trgovini je bilo 62.190 radnika, u januaru 61.598, februaru 61.071, a 31. marta bilo je 60.513 zaposlenih.

Podaci, koje je objavio predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Admir Čavalić, pokazuju da je u roku od četiri mjeseca nakon uvedene neradne nedjelju u okviru Zakona o unutrašnjoj trgovini u FBiH 31. oktobra prošle godine broj zaposlenih manji za skoro 2.000.

Neradna nedjelja u FBiH uvedena je prošle godine u oktobru, u okviru Zakona o unutrašnjoj trgovini.

(Srna)