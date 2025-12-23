logo
Ukrajina gađala podružnicu Lukoila: Pogođen petrohemijski pogon Stavrolen

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Petrohemijsko preduzeće Stavrolen, koje je u toku noći gađano dronovima, jedno je od vodećih petrohemijskih kompanija u Rusiji i podružnica je Lukoila.

Ukrajina gađala preduzeće Stavrolen Izvor: Shutterstock/FedBul

Ukrajina je u noći između ponedjeljka i utorka dronovima gađala petrohemijski pogon Stavrolen u Budjonovsku, koji se nalazi u ruskom kraju Stavropol.

Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama, koje su snimili lokalni stanovnici, prikazuju velike plamenove koji se dižu iz pravca postrojenja, javlja Kyiv Independent.

Petrohemijsko preduzeće Stavrolen jedno je od vodećih petrohemijskih kompanija u Rusiji i podružnica je Lukoila. Proizvodi polietilen, polipropilen, benzen, butilen-butadien frakciju, teške naftne smole i druge petrohemijske proizvode.

Generalštab Ukrajine je ranije saopštio da postrojenje proizvodi komponente za dronove, kompozitne materijale, delove kućišta, zaptivke i izolaciju za različite vrste ruske vojne opreme.

Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom prijavljenog napada.

Razmjere štete zasad nisu poznate. Guverner Stavropoljskog kraja Vladimir Vladimirov upozorio je na proketnju dronova u regiji pre prijavljenih eksplozija i požara u pogonu.

(Telegraf/MONDO)

Ukrajina Rusija rat

