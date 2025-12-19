Na zidu iza Putina nalazi se mapa Rusije koja šalju jasnu poruku: Kremlj crta granice bez saglasnosti svijeta

Iza Vladimira Putina tokom obraćanja javnosti stoji mapa na kojoj su Krim i četiri ukrajinske oblasti, Donjecka, Luganska, Zaporoška i Hersonska, prikazane kao deo Rusije.

Izvor: SEFA KARACAN / AFP / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin sumira rezultate 2025. godine danas u programu "Direktna linija" koji se uživo emituje iz Moskve.

Prva takva emisija je organizovana 2001, a od 2023. je spojena sa novogodišnjom konferencijom za štampu šefa Kremlja pod nazivom "Rezultati godine", a na zidu iza Putina nalazi se mapa Rusije koja šalju jasnu poruku.

Skaj njuz primjećuje da se, kada se pogleda njena krajnje lijeva strana, shvata da tu nije prikazan samo Krim, već se uz poluostrvo koje je pripojeno 2014. nalaze i četiri ukrajinske oblasti koje je Moskva anektirala 2022. - Donjecka, Luganska, Zaporoška i Hersonska.

Britanska televizija navodi da ruske snage još nisu u potpunosti osvojile ove teritorije, ali da to nije spriječilo Putina da ih prikaže kao ruske.

Navodi se da ovim šef Kremlja djeluje da šalje signal da nema namjeru da odustane od njih. Upravo ove teritorije predstavljaju glavnu tačku spoticanja u pregovorima o mirovnom sporazumu Ukrajine i Rusije.