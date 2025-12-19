logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na zidu iza Putina nalazi se mapa Rusije koja šalju jasnu poruku: Kremlj crta granice bez saglasnosti svijeta

Na zidu iza Putina nalazi se mapa Rusije koja šalju jasnu poruku: Kremlj crta granice bez saglasnosti svijeta

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Iza Vladimira Putina tokom obraćanja javnosti stoji mapa na kojoj su Krim i četiri ukrajinske oblasti, Donjecka, Luganska, Zaporoška i Hersonska, prikazane kao deo Rusije.

mapa rusije sa ukrajinskim teritorijama Izvor: SEFA KARACAN / AFP / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin sumira rezultate 2025. godine danas u programu "Direktna linija" koji se uživo emituje iz Moskve.

Prva takva emisija je organizovana 2001, a od 2023. je spojena sa novogodišnjom konferencijom za štampu šefa Kremlja pod nazivom "Rezultati godine", a na zidu iza Putina nalazi se mapa Rusije koja šalju jasnu poruku.

Skaj njuz primjećuje da se, kada se pogleda njena krajnje lijeva strana, shvata da tu nije prikazan samo Krim, već se uz poluostrvo koje je pripojeno 2014. nalaze i četiri ukrajinske oblasti koje je Moskva anektirala 2022. - Donjecka, Luganska, Zaporoška i Hersonska.

Britanska televizija navodi da ruske snage još nisu u potpunosti osvojile ove teritorije, ali da to nije spriječilo Putina da ih prikaže kao ruske.

Navodi se da ovim šef Kremlja djeluje da šalje signal da nema namjeru da odustane od njih. Upravo ove teritorije predstavljaju glavnu tačku spoticanja u pregovorima o mirovnom sporazumu Ukrajine i Rusije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija Ukrajina Vladimir Putin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ