Veliko interesovanje: Stiglo više od 1,6 miliona pitanja za emisiju sa Vladimirom Putinom

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Više od 1,6 miliona pitanja stiglo je od građana Ruske Federacije za emisiju "Pregled godine sa Vladimirom Putinom", koja će biti emitovana 19. decembra, prenijeli su ruski mediji.

Emisija sa vladimirom putinom Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Prikupljanje pitanja za ovu emisiju počelo je 4. decembra i trajaće do kraja programa, navodi agencija RIA "Novosti".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će novinari iz stranih zemalja takođe moći da postavljaju pitanja Putinu tokom emisije.

Peskov je rekao da građani koji su se do sada registrovali najčešće žele da postave pitanja o socijalnim temama, beneficijama i socijalnoj pomoći.

