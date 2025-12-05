Međunarodni sud u Hagu ne odustaje: Izdat novi nalog za hapšenje Putina

Sud u Hagu izdao je novi nalog za hapšenje Putina zbog optužbi za ratne zločine.

Izvor: SPUTINK/screenshot/youtube/United Nations

Međunarodni krivični sud u Hagu (MKS) izdao je novi nalog za hapšenje predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina zbog optužbi za ratne zločine u Ukrajini, piše "Rojters". Nalog za hapšenje je izdat za još pet osoba pored ruskog predsjednika.

Zamjenica tužioca Međunarodnog krivičnog suda u Hagu Nažat Šamim Kan izjavila je danas da istraga o ratnim zločinima ne može i ne smije biti obustavljena uprkos mirovnim pregovorima o kraju rata u Ukrajini koji su se intenzivirali u posljednje vrijeme. Istraga bi mogla eventualno da bude odložena prema njenim riječima.

"Ako imamo istragu, onda ćemo slijediti sopstveni regulatorni okvir. Mora postojati mogućnost za odgovornost da bi mir bio trajan i održiv.

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija može od suda da zatraži da odloži slučaj tamo gdje smatra da postoji prostor za mirovni sporazum. To bi, međutim, bilo samo privremeno zaustavljanje istrage", objasnila je ona.

Da podsjetimo, 17. marta 2023. godine Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je nalog za hapšenje Vladimira Putina zbog optužbe da je protivzakonito deportovao ukrajinsku djecu i da je nezakonito prebacivao ljude iz Ukrajine u Rusku Federaciju. Tada je Moskva ekspresno reagovala i navela je da ne priznaje taj sud i da su, samim tim, odluke tog suda za njih ništavne.

Međunarodni krivični sud u Hagu zvanično je priznat od strane 123 zemlje koje su ratifikovale Rimski statut MKS (International Criminal court). Sve zemlje koje su priznale ovaj sud imale bi zakonsku obavezu da sprovedu nalog za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina ukoliko se on pojavi na njihovoj teritoriji.

(Mondo.rs)