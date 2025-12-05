logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Međunarodni sud u Hagu ne odustaje: Izdat novi nalog za hapšenje Putina

Međunarodni sud u Hagu ne odustaje: Izdat novi nalog za hapšenje Putina

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Sud u Hagu izdao je novi nalog za hapšenje Putina zbog optužbi za ratne zločine.

Hag izdao novi nalog za hapšenje Putina Izvor: SPUTINK/screenshot/youtube/United Nations

Međunarodni krivični sud u Hagu (MKS) izdao je novi nalog za hapšenje predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina zbog optužbi za ratne zločine u Ukrajini, piše "Rojters". Nalog za hapšenje je izdat za još pet osoba pored ruskog predsjednika.

Zamjenica tužioca Međunarodnog krivičnog suda u Hagu Nažat Šamim Kan izjavila je danas da istraga o ratnim zločinima ne može i ne smije biti obustavljena uprkos mirovnim pregovorima o kraju rata u Ukrajini koji su se intenzivirali u posljednje vrijeme. Istraga bi mogla eventualno da bude odložena prema njenim riječima.

"Ako imamo istragu, onda ćemo slijediti sopstveni regulatorni okvir. Mora postojati mogućnost za odgovornost da bi mir bio trajan i održiv.

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija može od suda da zatraži da odloži slučaj tamo gdje smatra da postoji prostor za mirovni sporazum. To bi, međutim, bilo samo privremeno zaustavljanje istrage", objasnila je ona.

Da podsjetimo, 17. marta 2023. godine Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je nalog za hapšenje Vladimira Putina zbog optužbe da je protivzakonito deportovao ukrajinsku djecu i da je nezakonito prebacivao ljude iz Ukrajine u Rusku Federaciju. Tada je Moskva ekspresno reagovala i navela je da ne priznaje taj sud i da su, samim tim, odluke tog suda za njih ništavne.

Međunarodni krivični sud u Hagu zvanično je priznat od strane 123 zemlje koje su ratifikovale Rimski statut MKS (International Criminal court). Sve zemlje koje su priznale ovaj sud imale bi zakonsku obavezu da sprovedu nalog za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina ukoliko se on pojavi na njihovoj teritoriji.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladimir Putin Hag

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ