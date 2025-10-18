logo
Sud u Hagu očekuje hapšenje Putina na Balkanu: Ruskom predsjedniku prijeti zatvor ako dođe na sastanak sa Trampom

Sud u Hagu očekuje hapšenje Putina na Balkanu: Ruskom predsjedniku prijeti zatvor ako dođe na sastanak sa Trampom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Međunarodni krivični sud u Hagu oglasio se zbog dolaska Putina u Mađarsku. Očekuju da on bude uhapšen u Budimpešti.

Sud u Hagu očekuje hapšenje Putina Izvor: SPUTINK/screenshot/youtube/United Nations

Američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorili su sastanak u Budimpešti u Mađarskoj koji bi trebalo da se održi u naredne dvije nedjelje. Danas je Tramp ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući, a pregovarali su o eventualnoj isporuci "tomahavk" raketa, ali do dogovora nisu došli, barem zasad.

Tramp je objasnio zašto ne želi da pošalje te projektile, dok Putin ima drugi problem u vezi narednog susreta sa američkim predsjednikom nakon avgustovskog sastanka na Aljasci. Mađarska i dalje priznaje Međunarodni krivični sud u Hagu koji je u martu 2023. izdao nalog za hapšenje Putina zbog optužbi za ratne zločine u Ukrajini zbog čega bi Putin mogao da bude uhapšen.

Sada se oglasio Međunarodni krivični sud u Hagu koji je saopštio da "očekuje hapšenje ruskog predsjednika u Mađarskoj", piše holandski list "Leidschdagblad". Tačan datum sastanka Putina i Trampa u Budimpešti još uvijek nije poznat, a mnogi se pitaju da li Putin uopšte može da dođe do Budimpešte.

Kako je navedeno u saopštenju MKS-a, stoji da se očekuje od svake države članice da izvrši obaveze koje ima i koje su zvanično potpisane. Nije precizirano da bi Putin morao da bude uhapšen, ali se svakako odnosi ovo saopštenje na njega.

Zašto Putin ne može da putuje van Rusije?

Da podsjetimo, 17. marta 2023. godine Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je nalog za hapšenje Vladimira Putina zbog optužbe da je protivzakonito deportovao ukrajinsku djecu i da je nezakonito prebacivao ljude iz Ukrajine u Rusku Federaciju. Tada je Moskva ekspresno reagovala i navela je da ne priznaje taj sud i da su, samim tim, odluke tog suda za njih ništavne.

Međunarodni krivični sud u Hagu zvanično je priznat od strane 123 zemlje koje su ratifikovale Rimski statut MKS (International Criminal court). Sve zemlje koje su priznale ovaj sud imale bi zakonsku obavezu da sprovedu nalog za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina.

Mađarska "ne priznaje" Međunarodni krivični sud u Hagu

Mađarska je ove godine, odnosno njen premijer Viktor Orban, najavio da će Mađarska napustiti MKS u Hagu. Protiv premijera Izraela Benjamina Netanjahua je takođe izdat nalog za hapšenje zbog optužbi za ratne zločine, ali ga je Orban u aprilu ove godine ugostio u Budimpešti na bilateralnom sastanku zbog čega se Mađarska i sada uključila u organizaciju kako bi obezbijedila ruskom predsjedniku bezbjedan put i boravak tokom samita o ratu u Ukrajini

Da podsjetimo, Tramp i Putin potvrdili su sastanak u Budimpešti u naredne dvije nedjelje. To će biti njihov drugi susret nakon avgustovskog samita na Aljasci.

(Mondo.rs)

Vladimir Putin Hag

