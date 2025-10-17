logo
Dodik čestitao Orbanu na izboru Mađarske za domaćina samita Putina i Trampa

Autor N.D. Izvor SRNA
Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, čestitao je mađarskom premijeru Viktoru Orbanu na izboru Mađarske za domaćina sastanka lidera Rusije i SAD, naglasivši da Budimpešta zaslužuje da bude svjetionik u vremenu nesigurnosti.

3.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Čestitam Orbanu na izboru Mađarske za domaćina sastanka Putina i Trampa. To je priznanje i za njega i za Mađarsku, koji stoje uz Republiku Srpsku i zajedničke vrijednosti - mira, razumijevanja i normalnosti u međunarodnim odnosima", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Viktor Orban politiku ne svodi na nasilje i nametanje, već na viziju da se razgovara, uvažava i dolazi do rješenja.

"Zato Budimpešta zaslužuje da bude svjetionik u vremenu nesigurnosti - da u njoj nastanu mostovi, a nestanu zidovi", naveo je Dodik na Iksu.

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je juče da je razgovarao telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i da su počele pripreme za sastanak lidera Rusije i SAD u Mađarskoj.

On je istakao da su u toku pripreme za mirovni samit SAD-Rusija.

Milorad Dodik Viktor Orban Vladimir Putin Donald Tramp

