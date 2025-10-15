"Postoje naznake da iza napada stoji mađarska tajna služba": Viktor Orban optužen za pokušaj špijunaže

Premijer Mađarske Viktor Orban suočava se s krivičnom prijavom za pokušaj špijunaže, koju je u Briselu podnio nemački poslanik Danijel Frojd, tvrdeći da je mađarska tajna služba pokušala da mu hakuje mejl pomoću špijunskog softvera.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Viktor Orban, premijer Mađarske, optužen je za pokušaj špijunaže nakon što je protiv njega danas podnijeta krivična prijava u Briselu. Prijavu je podnio nemački poslanik Zelenih u Evropskom parlamentu Danijel Frojd, jedan od najglasnijih kritičara Mađarske u EU, zbog pokušaja hakovanja njegove mejl adrese špijunskim softverom pred izbore za Evropski parlament.

Danijel Frojd je poznat kao jedan od najaktivnijih zagovornika zamrzavanja EU fondova Mađarskoj i predvodio je inicijativu za suspenziju predsedavanja Mađarske Savetom EU prošle godine.

Pokretanje istrage

Kako prenosi briselski "Politiko", Frojd i nemačka nevladina organizacija "Društvo za građanska prava" zatražili su od tužilaštva u njemačkom gradu Krefeldu, kao i od nadležnih za sajber kriminal, da pokrenu istragu, navodeći u prijavi Viktora Orbana i "nepoznate izvršioce".

"Postoje naznake da iza napada stoji mađarska tajna služba", navodi se u zajedničkom saopštenju Frojda i organizacije.

U prijavi je detaljno opisan sumnjiv mejl koji je krajem maja 2024. godine stigao na Frojdovu elektronsku adresu u Evropskom parlamentu.

Pokušaj prisluškivanja

Pošiljalac se predstavio kao ukrajinski student i zatražio od poslanika da napiše kratku poruku o svom stavu prema pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji, uz priloženi link, na koji Frojd nije kliknuo.

Evropski parlament je potom obavestio Frojda da je link sadržao špijunski softver, za koji se veruje da ga je proizvela izraelska kompanija "Kandiru", koja se od 2021. godine nalazi na crnoj listi američke vlade zbog kršenja ljudskih prava.

"Prema IT stručnjacima Evropskog parlamenta, postoji sumnja da mađarska vlada stoji iza pokušaja prisluškivanja. To me ne iznenađuje. Orban prezire demokratiju i vladavinu prava. Ako se sumnje potvrde, to bi bio skandalozan napad na Evropski parlament", naveo je Frojd u izjavi.

Frojd i organizacija zatražili su od tužilaštva da sprovede punu istragu, uključujući saslušanje svjedoka i nezavisnu forenzičku analizu.

(MONDO/Avaz)