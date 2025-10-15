logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Postoje naznake da iza napada stoji mađarska tajna služba": Viktor Orban optužen za pokušaj špijunaže

"Postoje naznake da iza napada stoji mađarska tajna služba": Viktor Orban optužen za pokušaj špijunaže

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Premijer Mađarske Viktor Orban suočava se s krivičnom prijavom za pokušaj špijunaže, koju je u Briselu podnio nemački poslanik Danijel Frojd, tvrdeći da je mađarska tajna služba pokušala da mu hakuje mejl pomoću špijunskog softvera.

Viktor Orban optužen za pokušaj špijunaže Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Viktor Orban, premijer Mađarske, optužen je za pokušaj špijunaže nakon što je protiv njega danas podnijeta krivična prijava u Briselu. Prijavu je podnio nemački poslanik Zelenih u Evropskom parlamentu Danijel Frojd, jedan od najglasnijih kritičara Mađarske u EU, zbog pokušaja hakovanja njegove mejl adrese špijunskim softverom pred izbore za Evropski parlament.

Danijel Frojd je poznat kao jedan od najaktivnijih zagovornika zamrzavanja EU fondova Mađarskoj i predvodio je inicijativu za suspenziju predsedavanja Mađarske Savetom EU prošle godine.

Pokretanje istrage

Kako prenosi briselski "Politiko", Frojd i nemačka nevladina organizacija "Društvo za građanska prava" zatražili su od tužilaštva u njemačkom gradu Krefeldu, kao i od nadležnih za sajber kriminal, da pokrenu istragu, navodeći u prijavi Viktora Orbana i "nepoznate izvršioce".

"Postoje naznake da iza napada stoji mađarska tajna služba",  navodi se u zajedničkom saopštenju Frojda i organizacije.

U prijavi je detaljno opisan sumnjiv mejl koji je krajem maja 2024. godine stigao na Frojdovu elektronsku adresu u Evropskom parlamentu.

Pokušaj prisluškivanja

Pošiljalac se predstavio kao ukrajinski student i zatražio od poslanika da napiše kratku poruku o svom stavu prema pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji, uz priloženi link, na koji Frojd nije kliknuo.

Evropski parlament je potom obavestio Frojda da je link sadržao špijunski softver, za koji se veruje da ga je proizvela izraelska kompanija "Kandiru", koja se od 2021. godine nalazi na crnoj listi američke vlade zbog kršenja ljudskih prava.

"Prema IT stručnjacima Evropskog parlamenta, postoji sumnja da mađarska vlada stoji iza pokušaja prisluškivanja. To me ne iznenađuje. Orban prezire demokratiju i vladavinu prava. Ako se sumnje potvrde, to bi bio skandalozan napad na Evropski parlament", naveo je Frojd u izjavi.

Frojd i organizacija zatražili su od tužilaštva da sprovede punu istragu, uključujući saslušanje svjedoka i nezavisnu forenzičku analizu.

 (MONDO/Avaz)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Viktor Orban špijunaža

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ