Uoči izbora 2026: Orban odbacuje evro, opozicija obećava odmrzavanje EU fondova

Izvor mondo.rs
0

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Mađarska ne bi trebalo da uvede evro jer se, kako kaže, Evropska unija "raspada", ističući da zemlja ne treba dodatno da vezuje svoju sudbinu za Brisel.

Orban odbacuje evro Izvor: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Mađarska ne bi trebalo da usvoji evro jer se Evropska unija "raspada" i Mađarska ne bi trebalo dalje da vezuje svoju sudbinu za blok, rekao je u ponedjeljak mađarski premijer Viktor Orban u intervjuu za portal EconomX.

Mađarska, koja za većinu svoje trgovine zavisi od bloka, je modernizovala svoju ekonomiju milijardama evra iz fondova EU otkako se pridružila prije dvije decenije, trenutno ne ispunjava uslove za usvajanje zajedničke valute.

Za razliku od Danske, Mađarska nema pravo na izuzeće od evra i mora da ga uvede. Neki od njenih susjeda na istočnom krilu EU, uključujući Poljsku, Češku i Rumuniju, takođe za sada nisu dio evrozone.

Orban, koji je na vlasti od 2010. godine, sve je glasniji kritičar Unije, koja je suspendovala milijarde evra sredstava za Mađarsku zbog njegovih reformi vladavine prava.

"Mađarska ne bi trebalo da vezuje svoju sudbinu za Evropsku uniju bliže nego što to sada čini, a usvajanje evra bila bi najbliža moguća veza", rekao je on.

Orbanovi komentari su u suprotnosti sa politikom njegovog opozicionog rivala Petera Mađara, čiji se program zasniva na obećanju da će odmrznuti suspendovana sredstva EU i približiti jednu od najsiromašnijih ekonomija bloka usvajanju evra. Očekuje se da će parlamentarni izbori biti održani na proljeće 2026. godine, ali datum još nije određen.

Iako je Orban izbjegavao direktno komentarisanje politike centralne banke otkako je njegov bivši ministar finansija Mihalj Varga preuzeo dužnost u aprilu, premijer je u ponedjeljak rekao da su kamatne stope od 6,5 odsto, najviše u Evropskoj uniji, "više nego što bi mogle biti".

Prošlo je godinu dana otkako je banka prestala da smanjuje kamatne stope, što je pomoglo jačanju lokalne valute, forinte, u odnosu na evro kao dio pokušaja banke da zaustavi odliv štednje ka stranim valutama, uključujući evro.

Viktor Orban Mađarska evro EU

