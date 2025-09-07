Orban: Mađari će birati između samostalnosti i haosa

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će Mađari na izborima 2026. godine birati između stranke spremne da vodi samostalnu državu i one koja bi uvela "haos i siromaštvo" tako što će Mađarsku čvršće povezati sa EU.

Izvor: Profimedia

Orban, koji je rekao da je EU u opasnosti od raspada u narednoj deceniji, za glavnog protivnika ima lidera desnog centra Petera Mađara.

Premijer je najavio smanjenje poreza za porodice, vaučere za hranu za penzionere i jeftine kredite za kupce prve nekretnine.

"Mađarska ima samo dva izbora u strateškom smislu. Jedan izbor je da se pridružimo politici Brisela. Smatram da bi to bilo katastrofalno, sa posljedicama koje bi nas gurnule u haos i siromaštvo", rekao je Orban pristalicama svoje stranke Fides.

Orban se više puta sukobljavao sa EU oko prava migranata, LGBT zajednice, slobode sudova i akademske zajednice te podrške susjednoj Ukrajini u ratu sa Rusijom.

Mađar je rekao da će, ako bude izabran, oživjeti mađarsku ekonomiju otključavanjem milijardi evra iz fondova EU suspendovanih zbog Orbanovih reformi u pravosuđu, iskorjenjivanjem korupcije i uvođenjem poreza na bogatstvo, uz smanjenje poreza na niže prihode.

"Naša zemlja će ponovo biti aktivan, kredibilan član EU i NATO saveza", rekao je Mađar.

(Srna)