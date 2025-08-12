Orban odbio da potpiše zajedničku izjavu lidera EU o rješavanju krize u Ukrajini

Mađarski premijer Viktor Orban nije potpisao zajedničku izjavu lidera EU o rješavanju ukrajinske krize u kojoj su, između ostalog, podržali politički kurs evrointegracije Kijeva.

Izvor: Leon Neal / AFP / Profimedia

"Mađarska se ne pridružuje ovoj izjavi", navedeno je u fusnoti dokumenta objavljenog na internet stranici Evropskog savjeta.

Izjavu je potpisalo 26 lidera EU, a u njoj se pozdravljaju napori američkog predsjednika Donalda Trampa da se pronađe rješenje za ukrajinku krizu.

Lideri su naglasili da se odluka o putu ka miru u Ukrajini "ne može donijeti bez Kijeva" i obavezali su se da uvedu nove restriktivne mjere Rusiji, prenio je TASS.

(Srna/MONDO)