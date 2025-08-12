logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Orban odbio da potpiše zajedničku izjavu lidera EU o rješavanju krize u Ukrajini

Orban odbio da potpiše zajedničku izjavu lidera EU o rješavanju krize u Ukrajini

Autor Nikolina Damjanić
0

Mađarski premijer Viktor Orban nije potpisao zajedničku izjavu lidera EU o rješavanju ukrajinske krize u kojoj su, između ostalog, podržali politički kurs evrointegracije Kijeva.

Orban odbio da potpiše dokument o rješavanju ukrajinske krize Izvor: Leon Neal / AFP / Profimedia

"Mađarska se ne pridružuje ovoj izjavi", navedeno je u fusnoti dokumenta objavljenog na internet stranici Evropskog savjeta.

Izjavu je potpisalo 26 lidera EU, a u njoj se pozdravljaju napori američkog predsjednika Donalda Trampa da se pronađe rješenje za ukrajinku krizu.

Lideri su naglasili da se odluka o putu ka miru u Ukrajini "ne može donijeti bez Kijeva" i obavezali su se da uvedu nove restriktivne mjere Rusiji, prenio je TASS.

(Srna/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Viktor Orban Ukrajina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ