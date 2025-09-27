Lete varnice između Ukrajine i Mađarske: Ko je slijep, a ko koga maltretira

Mađarski premijer Viktor Orban zatražio je od ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da prestane da "maltretira" Mađarsku, rekavši da je ona članica Evropske unije i NATO-a, bez čije podrške bi Ukrajina odavno propala.

Izvor: YouTube/Screenshot/Ruptly/Profimedia

"Mađarska je članica NATO-a i EU. Ukrajina bi odavno propala bez podrške ove dvije organizacije. Predsjedniče Zelenski, uz svo dužno poštovanje, prestanite da nas maltretirate", napisao je Orban na mreži "Iks".

Zelenski je juče izjavio da su sumnjivi mađarski špijunski dronovi ilegalno prešli granicu Ukrajine. Mađarsko Ministarstvo odbrane odbacilo je optužbe Zelenskog.

Diplomatski spor je izbio između Mađarske i Ukrajine nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto pozvao Ukrajinu da prestane da napada ključnu energetsku infrastrukturu.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha je uzvratio, rekavši da Mađarska treba da se "diverzifikuje i postane nezavisna od Rusije".

Sibiha je objavio danas na društvenoj mreži X kartu koja, kako tvrdi, prikazuje tačnu rutu upada drona iz Mađarske u ukrajinski vazdušni prostor.

"Za slijepe mađarske zvaničnike. Tačna ruta jučerašnjeg upada drona iz Mađarske u ukrajinski vazdušni prostor. Naše oružane snage prikupile su sve potrebne dokaze i još uvijek čekamo da nam Mađarska objasni što je ovaj objekat radio u našem vazdušnom prostoru", napisao je Sibiha.

For the blind Hungarian officials. Exact route of yesterday’s drone incursion from Hungary into Ukrainian air space. Our Armed Forces have gathered all of the necessary evidence, and we are still waiting for Hungary to explain what this object did in our airspace.pic.twitter.com/TsjdNPvC7y — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha)September 27, 2025

(Srna/MONDO)