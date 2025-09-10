logo
Oglasio se Orban nakon incidenta u Poljskoj! Ovakav hladan tuš nije očekivao

Oglasio se Orban nakon incidenta u Poljskoj! Ovakav hladan tuš nije očekivao

0

Noćas je više ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor, a dio je oboren. Poljski premijer Tusk pokrenuo je vojnu reakciju, dok se Mađarska stavila uz Poljsku.

Orban nakon incidenta u Poljskoj! Izvor: EPA/Olivier Hoslet

Noćas je došlo do ozbiljnog incidenta u Poljskoj kada je više ruskih dronova ušlo u njen vazdušni prostor. Poljski premijer Donald Tusk potvrdio je da je odmah pokrenuta vojna operacija presretanja i obaranja letjelica. Poljska vojska je izvijestila da je dio dronova oboren, a potraga za mjestima njihovog pada i dalje traje.

Zbog prijetnje su podignuti poljski i saveznički borbeni avioni, a Operativno zapovjedništvo poljske vojske posebno je upozorilo na tri regije koje su najizloženije, Podlasko, Mazovijsko i Lublinsko vojvodstvo. Upravo se u Mazovijskom nalazi i glavni grad Varšava, što je izazvalo dodatnu zabrinutost.

Povodom tog događaja, mađarski premijer Viktor Orban oglasio se na društvenoj mreži X, poručivši da Mađarska u potpunosti stoji uz Poljsku.

"Neprihvatljivo je narušavanje teritorijalnog integriteta Poljske. Incident dokazuje da je naša politika zalaganja za mir u Ukrajini razumna i racionalna. Život u sjenci rata pun je rizika i opasnosti. Vrijeme je da se on okonča! U to ime, podržavamo napore predsjednika SAD Donalda Trampa koji su usmjereni na postizanje mira", napisao je Orban.

No, njegovu objavu ubrzo je komentarisao Radoslav Sikorski, zamjenik poljskog premijera Tuska i ministar spoljnih poslova.

"Ne, Viktore. Incident dokazuje da bi trebalo da odustaneš i osudiš rusku agresiju. Molimo te da deblokiraš isplatu sredstava EU za odbranu, odobriš strože sankcije agresoru i povučeš svoj veto na početak pregovora Ukrajine o pristupanju EU", poručio mu je Sikorski.

(MONDO/Večernji)

