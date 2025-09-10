Oglasio se Orban nakon incidenta u Poljskoj! Ovakav hladan tuš nije očekivao

Noćas je više ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor, a dio je oboren. Poljski premijer Tusk pokrenuo je vojnu reakciju, dok se Mađarska stavila uz Poljsku.

Izvor: EPA/Olivier Hoslet

Noćas je došlo do ozbiljnog incidenta u Poljskoj kada je više ruskih dronova ušlo u njen vazdušni prostor. Poljski premijer Donald Tusk potvrdio je da je odmah pokrenuta vojna operacija presretanja i obaranja letjelica. Poljska vojska je izvijestila da je dio dronova oboren, a potraga za mjestima njihovog pada i dalje traje.

Zbog prijetnje su podignuti poljski i saveznički borbeni avioni, a Operativno zapovjedništvo poljske vojske posebno je upozorilo na tri regije koje su najizloženije, Podlasko, Mazovijsko i Lublinsko vojvodstvo. Upravo se u Mazovijskom nalazi i glavni grad Varšava, što je izazvalo dodatnu zabrinutost.

Povodom tog događaja, mađarski premijer Viktor Orban oglasio se na društvenoj mreži X, poručivši da Mađarska u potpunosti stoji uz Poljsku.

"Neprihvatljivo je narušavanje teritorijalnog integriteta Poljske. Incident dokazuje da je naša politika zalaganja za mir u Ukrajini razumna i racionalna. Život u sjenci rata pun je rizika i opasnosti. Vrijeme je da se on okonča! U to ime, podržavamo napore predsjednika SAD Donalda Trampa koji su usmjereni na postizanje mira", napisao je Orban.

Hungary stands in full solidarity with Poland following the recent drone incident. The violation of Poland’s territorial integrity is unacceptable.



The incident proves that our policy of calling for peace in the Russia-Ukraine war is reasonable and rational. Living in the shadow… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban)September 10, 2025

No, njegovu objavu ubrzo je komentarisao Radoslav Sikorski, zamjenik poljskog premijera Tuska i ministar spoljnih poslova.

"Ne, Viktore. Incident dokazuje da bi trebalo da odustaneš i osudiš rusku agresiju. Molimo te da deblokiraš isplatu sredstava EU za odbranu, odobriš strože sankcije agresoru i povučeš svoj veto na početak pregovora Ukrajine o pristupanju EU", poručio mu je Sikorski.

Hungary stands in full solidarity with Poland following the recent drone incident. The violation of Poland’s territorial integrity is unacceptable.



The incident proves that our policy of calling for peace in the Russia-Ukraine war is reasonable and rational. Living in the shadow… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban)September 10, 2025

(MONDO/Večernji)