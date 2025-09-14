U Jugoslaviji su obožavali ovu banju: Cijena ulaznice je 10 evra, a o njenoj vodi se ispredaju legende

Danas je ova banja savremeno uređeno lečilište sa velnes centrima, bazenima, saunama i spa tretmanima

Jedna od najpoznatijih mađarskih banja, posebno omiljena kod posjetilaca sa prostora bivše Jugoslavije, jeste Harkanj banja, smještena u istoimenom gradiću, udaljenom oko 250 kilometara od Beograda.

Harkanj, mjesto sa 5.000 stanovnika, privlači više od 150.000 turista godišnje. Slavu je steklo zahvaljujući termalnom izvoruotkrivenom u 19. vijeku. Banja, stara više od 200 godina, često se naziva — najzelenijom — mađarskom banjom, jer se nalazi u parku od 13,5 hektara, gde je strogo zabranjena seča drveća.

Mnoge turističke agencije organizuju izlete u Harkanj banju, Pečuj i vinsku regiju Vilanj, a ponude sa jednim noćenjem mogu se naći za oko 70 evra za jednu osobu. U ponudu su uključeni prevoz, smeštaj u hotelu sa tri zvjezdice u centru banje na bazi noćenja sa doručkom, vodič i usluge organizacija putovanja. Ima i ponuda za jednodnevne izlete (bez prenoćišta) i koštaju oko 30 evra. Ulaznica ako idete u sopstvenoj režiji košta oko 10 evra dnevno za odrasle, djeca od sedam do 14 godina plaćaju četiri evra, dok je za mališane do šest godina ulaz gratis.

Zlatno doba banje

Tokom druge polovine 20. veka, od 1960-ih do 1980-ih, Harkanj banja je bila izuzetno popularna među Jugoslovenima. Blizina, dobra saobraćajna povezanost i pristupačne cijene privlačile su veliki broj građana bivših republika. I danas se mogu vidjeti putokazi na srpsko-hrvatskom jeziku koji svjedoče o njenoj nekadašnjoj popularnosti.

Glavna atrakcija banje je termalna voda koja izvire iz dubine od oko 50 metara, na temperaturi od 62 do 63 stepena Celzijusa. Voda je bogata sumporovodoničnim jedinjenjima, sa oko 13 miligrama rastvorenog sumpora po litru, što je svrstava među najljekovitije u Evropi. Ova voda dokazano pomaže u liječenju mnogih hroničnih i upalnih oboljenja, uključujući reumatske i ginekološke bolesti, artritis, probleme sa kičmom, zglobovima i perifernom cirkulacijom. Jedno od tri mjesta na svijetu gdje se uspješno ublažavaju simptomi psorijaze, pored Mrtvog mora i Meksika, je upravo Harkanj banja.

Legenda o đavoljem sumporu

Ljekovitost vode dolazi od sumpornog jedinjenja, a prema lokalnoj legendi, ono potiče od samog đavola. Prema predanju, vještica je obećala ruku svoje prelijepe ćerke đavolu ako poore brdo za 24 sata. Videvši da đavo dobro napreduje, vještica je rano ujutro zagolicala petla da kukurikne i tako prevari đavola. U bijesu, đavo je bacio plugove, a na mjestu gdje su pali, izbila je voda oštrog, — đavoljeg — sumpornog mirisa.

Danas je Harkanj banja savremeno uređeno lečilište sa velnes centrima, bazenima, saunama i spa tretmanima. Iako je modernizovana, mnogi posetioci ističu da je duh prošlosti i dalje prisutan, što je čini idealnim mestom i za liječenje i za opuštanje.

