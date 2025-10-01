logo
"To bi značilo ulazak Evrope u rat": Orban ne podržava članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji

Viktor Orban se protivi članstvu Ukrajine u Evropsku uniju.

Orban kritikuje članstvo Ukrajine u EU Izvor: YouTube/Screenshot/Ruptly/Profimedia

Lideri Evropske unije okupili su se danas u Kopenhagenu u Danskoj i donijeli su odluku da Ukrajina dobija četiri milijarde evra zamrznutih ruskih sredstava, dok se premijer Mađarske Viktor Orban i dalje protivi članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji, piše "Gardijan". On predlaže vojnu, ekonomsku i političku saradnju, ali ne kroz članstvo Ukrajine u EU.

"Mađari ne bi želeli da pripadaju takvom integracionom frontu, čak ne i kroz formu NATO pakta, ili ekonomskom kroz Evropsku uniju. Moj predlog je da se ostvari strateška saradnja, ali ne i članstvo Ukrajine u Evropsku unij.

Ukrajina je herojska nacija, moramo da ih podržimo. Oko toga se i ne postavlja pitanje.

Pitanje je samo kako to da izvedemo. Članstvo bi bilo previše.

Niko ne zna šta će se dogoditi za 100 godina. Ali danas je odgovor jasan, a to je NE članstvu.

To bi značilo da se rat preseli u Evropsku uniju. Drugo, novac Evropske unije bi odlazio u Ukrajinu, oba bi bila loša", objasnio je Orban svoj stav.

Viktor Orban Ukrajina EU

