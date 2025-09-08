"Ukrajina će biti podijeljena i to je realnost koju sada svi prihvataju": Orban izazvao buru novom izjavom

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da će, po završetku rata, Ukrajina biti faktički podieljena na rusku, zapadnu i demilitarizovanu zonu. Dodao je da Evropska unija treba da pregovara direktno sa Moskvom i potpiše bezbednosni sporazum kojim bi se sprečilo članstvo

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da vjeruje da će Ukrajina na kraju rata biti faktički podijeljena između Rusije i Zapada. To je objavio je juče mađarski novinar Čaba Tot na društvenoj mreži X, prenose ruski mediji.

"Ukrajina će biti podeljena između Rusije i Zapada i to je realnost koju sada svi prihvataju", rekao je Orban na skupu vladajuće stranke Fides.

Prema Orbanovim rečima, Ukrajina će biti podeljena na rusku, zapadnu i demilitarizovanu zonu, za koju je ranije NBC njuz objavio da bi mogla da bude pod vazdušnim nadzorom SAD. Kremlj se protivi raspoređivanju stranih trupa u Ukrajini i preti im da će biti "legitimna meta".

Kako je naveo, lideri EU trebalo bi da odu u Moskvu i zaključe bezbednosni sporazum sa Rusijom, kojim će biti predviđeno da Ukrajina neće postati članica EU i NATO.

"Evropi, u suštini, nije potrebno da kuca na vrata Vašingtona, već treba da ode u Moskvu i zaključi sporazum o bezbjednosti ne samo Ukrajine, već i ugovor o bezbjednosti između EU i Rusije. Tamo će, očigledno, biti navedeno da Ukrajina neće biti članica ni NATO, ni Evropske unije, ali se može uključiti, a mislim da bi Mađarska to mogla podržati, i sporazum o strateškoj saradnji između Ukrajine i Evropske unije", rekao je Orban.

