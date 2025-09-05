Skandal u Ukrajini: Suncokret i žitarice uzgajani na radioaktivno zagađenim poljima kod Černobilja

Ukrajinska poljoprivredna preduzeća ilegalno su sijala suncokret i žitarice na radioaktivno kontaminiranim zemljištima u zoni isključenja oko nekadašnje nuklearne elektrane Černobilj, otkrila je Kancelarija tužioca za zaštitu životne sredine iz regiona Žitomir.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U ovaj opasan i nezakonit posao bili su uključeni direktori četiri kompanije, lokalne vlasti i državni geodet, piše Farmer.

Prema saopštenju ukrajinskog Državnog tužilaštva, kriminalna šema datira još iz 2021. godine.

Tada su, kako navode istražitelji, direktori četiri lokalna poljoprivredna preduzeća, načelnik jedne opštine i povezani geodet odlučili da iskoriste 1.790 hektara zemljišta unutar radioaktivne zone isključenja za poljoprivredu.

Od zagađenog polja do pekare

Opštinski načelnik donio je odluku o podjeli i davanju tih zemljišta u najam kompanijama, koje su potom na kontaminiranim poljima sadile žitarice i uljarice, među njima i suncokret.

Nakon žetve, sakupljeni usjevi nisu završili u zbrinjavanju, nego su "u tišini" prodavani na domaćem tržištu. Štaviše, kontaminirana pšenica pronašla je put i do pekara!

Procjenjuje se da je samo tokom 2021. godine država pretrpjela štetu veću od 4,9 miliona hrivnja (nešto više od 100.000 EUR).

U tom periodu, s ilegalno korišćenih površina skinuto je više od 364 tone suncokreta, u vrijednosti koja premašuje 136.000 EUR. Inače, suncokret je takođe nezakonito prevezen izvan zone i prodat.

Spornim ratarima blokirana imovina

Protiv svih uključenih osoba su podignute optužnice, a državno tužilaštvo razmatra koje će mjere osiguranja biti primijenjene protiv osumnjičenih.

Istovremeno, zaplijenjena je imovina svih učesnika afere kako bi se osiguralo namirenje štete nanijete državnom budžetu.

Istraga je još u toku, a ukrajinska javnost iščekuje nove informacije o mogućim posljedicama ovog ekološkog i zdravstvenog skandala.

Zona isključenja oko elektrane Černobilj obuhvata područje od 30 kilometara oko reaktora koji je eksplodirao 1986. godine.

Uprkos poboljšanju nivoa radijacije u nekim dijelovima, zemljište u toj zoni i dalje je zakonski zabranjeno za poljoprivrednu proizvodnju upravo zbog rizika od radioaktivne kontaminacije hrane i zdravlja ljudi.

(Agroklub)