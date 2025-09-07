Rusi gađali zgradu Vlade u Kijevu, poginulo i dijete: Masovni raketni napad tokom noći, pogođena i ruska rafinerija

Rusija je tokom noći lansirala 805 dronova i 13 raketa na Ukrajinu, a pogođena je rafinerija nafte Iljski u Krasnodarskom kraju.

Izvor: @TWMCLtd/X

Tokom noći, Rusija je pokrenula masovan napad stotinama dronova i raketa na ukrajinske gradove, a u Kijevu su pogođene brojne stambene zgrade. U napadima na prestonicu poginule su najmanje tri osobe, uključujući jednogodišnje dijete, a 17 drugih je povrijeđeno, piše Kijevski independent. Pogođena je i zgrada vlade. Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko izjavila je da je glavna zgrada vlade oštećena prvi put od početka rata i da vatrogasci gase požare.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, potvrdio je tragičnu vijest, dodajući da je najmanje pet osoba hospitalizovano, uključujući i trudnicu. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je Rusija tokom noći lansirala 805 dronova i 13 raketa na Ukrajinu.

Overnight, Putin’s forces carried out a massive strike on Kyiv. Three civilians were killed — two women and a baby. At least 18 others were injured. Rescue efforts are ongoing.pic.twitter.com/P6N7zoz5XM — KyivPost (@KyivPost)September 7, 2025

Prva upozorenja na vazdušne napade izdata su oko 23:30 po lokalnom vremenu, a novinari su izvijestili o glasnim eksplozijama oko 3:30 ujutru. Prema riječima gradonačelnika, ostaci ruskih dronova pogodili su tri stambene zgrade u Svjatošinskom okrugu i jednu u Darnickom okrugu, izazvavši požare.

Breaking news from Kyiv.



Ukraine's Cabinet of Ministers building has probably been hit right in the city centre.



Details are sketchy at the moment...pic.twitter.com/zZbVagwVRi — Tim White (@TWMCLtd)September 7, 2025

Ukrajinski napad na rafineriju nafte

Ukrajina je navodno tokom noći gađala dronovima rafineriju nafte Iljski u Krasnodarskom kraju. Izbio je veliki požar u postrojenju.

Ukrajinski dronovi navodno su tokom noći između 6. i 7. septembra pogodili veliku rafineriju nafte u ruskom regionu Krasnodarski kraj, prenijeli su ruski Telegram kanali.

Telegram kanal Exilenova+, pozivajući se na izjave mještana, izvestio je o velikom požaru u rafineriji Iljski oko 2:15 sati ujutru. Fotografije i video snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju ogroman plamen koji se uzdiže iz rafinerije.

Zvaničnici regiona saopštili su da je u rafineriji došlo do požara u tehnološkoj radionici, dodajući da žrtava nema.

✈️ At dawn in the Krasnodar region, Ukrainian long-range kamikaze drones bombed the Ilsky oil refinery of the Russian occupiers.



See the latest updates with us:@visionergeopic.twitter.com/SDqzuiDzWj — Visioner (@visionergeo)September 7, 2025

Kijev independent nije mogao da potvrdi ove izvještaje niti tvrdnje ruskih zvaničnika. Ukrajinska vojska još se nije oglasila o napadu.