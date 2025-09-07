logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rusi gađali zgradu Vlade u Kijevu, poginulo i dijete: Masovni raketni napad tokom noći, pogođena i ruska rafinerija

Rusi gađali zgradu Vlade u Kijevu, poginulo i dijete: Masovni raketni napad tokom noći, pogođena i ruska rafinerija

Autor Ivana Lazić
0

Rusija je tokom noći lansirala 805 dronova i 13 raketa na Ukrajinu, a pogođena je rafinerija nafte Iljski u Krasnodarskom kraju.

Rusi gađali zgradu Vlade u Kijevu Izvor: @TWMCLtd/X

Tokom noći, Rusija je pokrenula masovan napad stotinama dronova i raketa na ukrajinske gradove, a u Kijevu su pogođene brojne stambene zgrade. U napadima na prestonicu poginule su najmanje tri osobe, uključujući jednogodišnje dijete, a 17 drugih je povrijeđeno, piše Kijevski independent. Pogođena je i zgrada vlade. Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko izjavila je da je glavna zgrada vlade oštećena prvi put od početka rata i da vatrogasci gase požare.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, potvrdio je tragičnu vijest, dodajući da je najmanje pet osoba hospitalizovano, uključujući i trudnicu. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je Rusija tokom noći lansirala 805 dronova i 13 raketa na Ukrajinu.

Prva upozorenja na vazdušne napade izdata su oko 23:30 po lokalnom vremenu, a novinari su izvijestili o glasnim eksplozijama oko 3:30 ujutru. Prema riječima gradonačelnika, ostaci ruskih dronova pogodili su tri stambene zgrade u Svjatošinskom okrugu i jednu u Darnickom okrugu, izazvavši požare.

Ukrajinski napad na rafineriju nafte

Ukrajina je navodno tokom noći gađala dronovima rafineriju nafte Iljski u Krasnodarskom kraju. Izbio je veliki požar u postrojenju.

Ukrajinski dronovi navodno su tokom noći između 6. i 7. septembra pogodili veliku rafineriju nafte u ruskom regionu Krasnodarski kraj, prenijeli su ruski Telegram kanali.

Telegram kanal Exilenova+, pozivajući se na izjave mještana, izvestio je o velikom požaru u rafineriji Iljski oko 2:15 sati ujutru. Fotografije i video snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju ogroman plamen koji se uzdiže iz rafinerije.

Zvaničnici regiona saopštili su da je u rafineriji došlo do požara u tehnološkoj radionici, dodajući da žrtava nema.

Kijev independent nije mogao da potvrdi ove izvještaje niti tvrdnje ruskih zvaničnika. Ukrajinska vojska još se nije oglasila o napadu.

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ