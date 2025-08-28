Srušila se petospratnica: Novi ruski napad na Kijev, najmanje osmoro mrtvih

U masovnom ruskom napadu na Kijev tokom noći poginulo je najmanje osam osoba, među njima i jedno dijete, a više desetina je povrijeđeno. Napad je izazvao velika razaranja, urušavanje zgrada i požare u više gradskih četvrti.

Izvor: Ukrainian Emergency Services / WillWest News / Profimedia

Veliki ruski napad na Kijev tokom noći od srijede na četvrtak prouzrokovao je smrt najmanje tri osobe, među kojima je i jedno dijete, dok je najmanje 12 ljudi povrijeđeno. Ukrajinske vlasti izveštavaju da je tokom napada poginulo najmanje osam osoba, uključujući 14-godišnjaka.

Kijevske vlasti saopštile su da je još 45 osoba povrijeđeno, a 30 je hospitalizovano. Među povrijeđenima ima i nekoliko djece. Hitne službe su intervenisale u više dijelova grada, dok je gradonačelnik Vitalij Kličko izvijestio da je više od 20 objekata oštećeno, uključujući i trgovački centar u samom centru Kijeva.

Footage from last night's missile attack on Kyiv. The first video shows a Kh-101 cruise missile impact. Large fires continue to burn at multiple points in the city, with secondary detonations being heard.pic.twitter.com/pCC6NAvFNj — AMK Mapping (@AMK_Mapping_)August 28, 2025

"Prema prvim informacijama, u okrugu Darnicki srušila se petospratnica", rekao je Kličko.

Napad uzrokovao požare i rušenje zgrada

Šef vojne uprave glavnog grada, Timur Tkačenko, prethodno je naveo da je napad izazvao požare u vrtiću i stambenoj zgradi. Informacije o žrtvama i šteti još uvijek se prikupljaju, a trenutno je u toku velika akcija spasavanja kako bi se očistile ruševine i izvadile moguće preživjele osobe. Ministar unutrašnjih poslova, Ihor Klimenko, saopštio je da u spasilačkoj akciji učestvuje oko 500 spasilaca i 1000 hitnih službi.

While the whole world waits for putin to agree to negotiations, in Kyiv people trapped under the rubble after Russia’s attack are begging for help.pic.twitter.com/TTECbgkuOl — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov)August 28, 2025

U četvrti Darnicki oštećene su dvije stambene zgrade, a petospratnica je direktno pogođena i srušena. Vojna uprava je izvijestila o "značajnom razaranju". U četvrti Dniprovski izbili su požari u poslovnim i stambenim zgradama, dok su u četvrti Ševčenkivski oštećene stambene zgrade, jedan ured i obrazovna ustanova. Šteta je zabilježena i u četvrtima Holosivski, Obolonski i Desnianski. "Ukupno, broj oštećenih objekata u Kijevu ponovo će biti u stotinama, s hiljadama razbijenih prozora", rekao je Tkačenko.

Napad trajao cijelu noć

Prve eksplozije u Kijevu čule su se oko 21:30, kada je gradonačelnik Kličko saopštio da je aktivirana protivvazdušna odbrana. Oko ponoći, nova grupa dronova približila se gradu, a oko 3 sata ujutro odjeknule su nove snažne eksplozije. Tkačenko je tada potvrdio da Rusija napada grad balističkim raketama. "Kijev je večeras pod masovnim napadom ruske terorističke države", rekao je Tkačenko. Novi talas napada krstarećim raketama usledio je oko 5:30 ujutro, dok su spasioci još uvijek pretraživali ruševine od prethodnih udara.

Ruski napredak na istoku Ukrajine



Ruska vojska, koja trenutno kontroliše oko 20% Ukrajine na istoku i jugu, ubrzala je svoje napredovanje u posljednjim mjesecima, boreći se protiv manjih i slabije opremljenih ukrajinskih jedinica. Ukrajina je u utorak prvi put priznala da su ruski vojnici prodreli u Dnjepropetrovsku oblast na istoku, dok Moskva tvrdi da napreduje u toj regiji od jula.

Ova regija nije među pet ukrajinskih oblasti koje je Rusija anektirala.

(MONDO/Index)