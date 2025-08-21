Vladimir Putin iznio je 4 zahtjeva za uspostavljanje prekida vatre u Ukrajini.

Izvor: photoibo/Shutterstock/X/@disclosetv

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin izneo je svoje zahtjeve za uspostavljanje prekida vatre u Ukrajini. Nakon šokantnog povlačenja Donalda Trampa iz organizacije sastanka ruskog i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, sada je ruski predsjednik otkrio četiri zahtjeva za uspostavljanje prekida vatre, prenosi "Gardijan" saznanje "Rojtersa".

Putin traži da se Ukrajina odrekne u potpunosti istočnog Donjecka, odustane od ambicija da postane članica NATO pakta, ostane vojno neutralna i da vojne trupe zapadnih sila ne budu na tlu Ukrajine. Za "Rojters" su ovo potvrdila tri anonimna izvora bliska samom vrhu Kremlja.

Ove informacije su se već pojavile nedavno i tada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbio ovakav prijedlog. U zamenu za istok Donjecka, Rusija je tada ponudila "zamrzavanje" fronta.

Sada je Putin spreman da "malo popusti" i da preda Ukrajini dijelove oblasti Harkova, Sumu i Dnjepropetrovski region koji ruskom kontrolom. Putin ne želi da se odrekne zahtjeva da Ukrajina ne postaje članica NATO pakta, a zbog bezbjednosnih garancija koje su bila tema broj jedan na sastancima Putina i Trampa i Trampa sa Zelenskim, Putin se ne slaže ni sa tim prijedlogom da trupe zapadnih sila budu u Ukrajini.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog

Vidi opis Putin spreman da se odrekne dijelova teritorije: Iznio 4 zahtjeva za prekid vatre u Ukrajini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Abaca Press / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Aaron Schwartz - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Aaron Schwartz - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Abaca Press / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / alamy / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Br. slika: 11 11 / 11

Da podsetimo, sa Zelenskim na sastanku sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom prisustvovalo je više evropskih lidera. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednik Francuske Emanuel Makron, premijerka Italije Đorđa Meloni, nemački kancelar Fridrih Merc, premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsednik Finske Aleksander Stub i Generalni sekretar NATO saveza Mark Rute bili su na multilateralnom sastanku.

U petak 15. avgusta na Aljasci sastali su se Donald Tramp i Vladimir Putin kada su pregovarali o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. U međuvremenu je procurio ultimatum Putina za prekid vatre sa čim se Donald Tramp navodno složio.

Međutim, Zelenski je kategorički odbio predlog o povlačenju trupa iz Donjecka. Nastavak pregovora zakazan je za danas u Bijeloj kući na velikom sastanku na kom ukrajinski predsjednik neće biti sam ovog puta.

(MONDO)