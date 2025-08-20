Putin: Rusija ima pouzdan nuklearni štit

Rusija ima pouzdan nuklearni štit, rekao je predsjednik Vladimir Putin u čestitki zaposlenima i veteranima povodom 80 godina ruske nuklearne industrije.

Izvor: Shutterstock

"S pravom smo ponosni na imena izuzetnih osnivača nuklearnog projekta i mnogih generacija talentovanih naučnika, inženjera i stručnjaka. Zahvaljujući njihovom profesionalizmu i nesebičnom radu, tokom godina pokrenute su stotine novih preduzeća, naučnih instituta i konstruktorskih biroa, izgrađen je jedinstveni naučno-industrijski kompleks i formiran je pouzdan nuklearni štit naše domovine", navodi se u saopštenju.

Nuklearna industrija s pravom predstavlja tehnološku moć Rusije, rekao je Putin i dodao da će ruska nuklearna industrija nastaviti da jača međunarodnu saradnju.

"Stvaranje nuklearne industrije u Rusiji odredilo je razvoj ruske odbrambene industrije, doprinijelo postizanju strateškog pariteta i osiguralo je nacionalnu bezbjednost", naglasio je Putin.

(MONDO/Srna)