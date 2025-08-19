"Politiko": Budimpešta se razmatra kao mjesto trilateralnog samita Trampa, Putina i Zelenskog

Trilateralni sastanak Donalda Trampa, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao bi navodno da se održi u Mađarskoj. Ukoliko bi se to dogodilo, postojala bi i istorijska simbolika zbog 1994. godine i Budimpeštanskog memoranduma povodom ukrajinskog suvereniteta.

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp održao sastanke sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima u Ovalnoj kancelariji u Beloj kući, cijeli svijet se pita šta je sljedeći korak u privođenju kraja rata u Ukrajini i kada se može očekivati naredni konkretan korak. List "Politiko" saznaje od dva anonimna izvora bliska Trampu i njegovoj administraciji da se razmatra Budimpešta, glavni grad Mađarske, kao potencijalna lokacija trilateralnog sastanka Trampa, Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Američka Tajna služba se navodno uveliko priprema za ovaj samit koji bi trebalo da bude u Evropi. Trenutno se razmišlja o Mađarskoj zbog jako dobrih odnosa Trampa sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

U telefonskom razgovoru Trampa sa Putinom, ruski predsjednik je napomenuo da bi više volio da se takav sastanak održi u Moskvi. Sa druge strane, francuski predsjednik Emanuel Makron je predložio Ženevu, a Švajcarska je pronašla način da organizuje ovaj samit, a da Putin ne bude uhapšen jer se nalazi na potjernici Međunarodnog krivičnog suda u Hagu zbog optužbe za ratne zločine u Ukrajini.

Mađarska bi imala i simboličan značaj za Ukrajinu

Ukoliko bi se zaista trilateralni sastanak Trampa, Putina i Zelenskog održao u Mađarskoj, on bi nosio i dozu simbolike zbog Budimpeštanskog memoranduma koji je potpisan 1994. godine povodom garantovanja suvereniteta i poštovanja teritorijalnog integriteta Ukrajine nakon raspada Sovjetskog Saveza. Tada su Sjedinjene Države, Velika Britanija i Ruska Federacija garantovale Ukrajini nezavisnost, suverenitet, teritorijalni integritet i poštovanje granica u zamjenu za odricanje i odbacivanje nuklearnog naoružanja.

Da podsjetimo, sa Zelenskim na sastanku sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom prisustvovalo je više evropskih lidera. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednik Francuske Emanuel Makron, premijerka Italije Đorđa Meloni, nemački kancelar Fridrih Merc, premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsjednik Finske Aleksander Stub i Generalni sekretar NATO saveza Mark Rute bili su na multilateralnom sastanku.

U petak 15. avgusta na Aljasci sastali su se Donald Tramp i Vladimir Putin kada su pregovarali o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. U međuvremenu je procurio ultimatum Putina za prekid vatre sa čim se Donald Tramp navodno složio.

Međutim, Zelenski je kategorički odbio prijedlog o povlačenju trupa iz Donjecka. Nastavak pregovora zakazan je za danas u Bijeloj kući na velikom sastanku na kom ukrajinski predsjednik neće biti sam ovog puta.

Šta se desilo prethodnog puta na sastanku Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog?

Prethodni sastanak američkog i ukrajinskog predsjednika u Bijeloj kući je prošao katastrofalno. Dogodio se u petak 28. februara ove godine i izbila je žestoka svađa pred predstavnicima medija koji su takođe “napadali” Zelenskog, a sve je kulminiralo izbacivanjem iz Ovalne kancelarije.