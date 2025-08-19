Švajcarska nudi Putinu imunitet: "Spremni smo na ovaj presedan"

Švajcarska je saopštila da je spremna da organizuje sastanak Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.

Izvor: Shutterstock

Švajcarska će ponuditi "imunitet" ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, ukoliko dođe na mirovnu konferenciju u tu zemlju, uprkos optužnici koju je protiv njega podigao Međunarodni krivični sud, rekao je švajcarski ministar spoljnih poslova Ignjacio Kasis.

Prošle godine je savezna vlada definisala "pravila za davanje imuniteta osobi pod međunarodnom potjernicom".

"Ako ta osoba dođe na mirovnu konferenciju, a ne iz privatnih razloga, onda se stiče imunitet", rekao je Kasis.

Francuski predsjednik Emanuel Makron je nakon sastanka u Bijeloj kući spomenuo da postoji mogućnost da se mirovni samit između Vladimira Putina i njegovog ukrajinskog kolege Vladimira Zelenskog održi u vuropi, a "to bi bila jedna od neutralnih zemalja, moguće i Švajcarska". Dodaje da se on zalaže da to bude Ženeva, evropsko sedište UN-a.

Presedan

Kasis je u potpunosti spreman da organizuje takav sastanak, istakavši švajcarsku stručnost u ovom području. Ipak, dodaje da Rusija Švajcarskoj dosta toga zamjera.

Naime, ta inače neutralna evropska država je Moskvi uvela sankcije u skladu s Evropskom unijom nakon početka rata u Ukrajini.

"Podsjetio sam na svoju spremnost za organizovanjem sastanaka tokom kontakata s ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom posljednjih mjeseci (...) Rečeno mi je da su, otkako je Švajcarska usvojila evropske sankcije, prirodno izgubili dio želje da to učine u našoj zemlji", priznao je šef švajcarske diplomatije.

Kasis je takođe naveo nedavni presedan, tokom Skupštine Međuparlamentarne unije (IPU), međunarodne organizacije nacionalnih parlamenata, na koju je u Ženevu stigla predsjednica ruskog Senata Valentina Matvijenko. Ova bliska Putinova saradnica je takođe pod sankcijama zbog svoje podrške ratu.

Posljednji bilateralni rusko-ukrajinski razgovori održani su u Istanbulu u Turskoj, državi u kojoj, uprkos članstvu u NATO-u, Moskva smatra više prijateljskom.

(Index.hr)