logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Švajcarska nudi Putinu imunitet: "Spremni smo na ovaj presedan"

Švajcarska nudi Putinu imunitet: "Spremni smo na ovaj presedan"

0

Švajcarska je saopštila da je spremna da organizuje sastanak Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.

Švajcarska će dati Putinu imunitet ako dođe na mirovnu konferenciju Izvor: Shutterstock

Švajcarska će ponuditi "imunitet" ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, ukoliko dođe na mirovnu konferenciju u tu zemlju, uprkos optužnici koju je protiv njega podigao Međunarodni krivični sud, rekao je švajcarski ministar spoljnih poslova Ignjacio Kasis.

Prošle godine je savezna vlada definisala "pravila za davanje imuniteta osobi pod međunarodnom potjernicom".

"Ako ta osoba dođe na mirovnu konferenciju, a ne iz privatnih razloga, onda se stiče imunitet", rekao je Kasis.

Francuski predsjednik Emanuel Makron je nakon sastanka u Bijeloj kući spomenuo da postoji mogućnost da se mirovni samit između Vladimira Putina i njegovog ukrajinskog kolege Vladimira Zelenskog održi u vuropi, a "to bi bila jedna od neutralnih zemalja, moguće i Švajcarska". Dodaje da se on zalaže da to bude Ženeva, evropsko sedište UN-a.

Presedan

Kasis je u potpunosti spreman da organizuje takav sastanak, istakavši švajcarsku stručnost u ovom području. Ipak, dodaje da Rusija Švajcarskoj dosta toga zamjera.

Naime, ta inače neutralna evropska država je Moskvi uvela sankcije u skladu s Evropskom unijom nakon početka rata u Ukrajini.

"Podsjetio sam na svoju spremnost za organizovanjem sastanaka tokom kontakata s ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom posljednjih mjeseci (...) Rečeno mi je da su, otkako je Švajcarska usvojila evropske sankcije, prirodno izgubili dio želje da to učine u našoj zemlji", priznao je šef švajcarske diplomatije.

Kasis je takođe naveo nedavni presedan, tokom Skupštine Međuparlamentarne unije (IPU), međunarodne organizacije nacionalnih parlamenata, na koju je u Ženevu stigla predsjednica ruskog Senata Valentina Matvijenko. Ova bliska Putinova saradnica je takođe pod sankcijama zbog svoje podrške ratu.

Posljednji bilateralni rusko-ukrajinski razgovori održani su u Istanbulu u Turskoj, državi u kojoj, uprkos članstvu u NATO-u, Moskva smatra više prijateljskom.

(Index.hr)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Švajcarska Vladimir Putin Donald Tramp Volodimir Zelenski Ukrajina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ