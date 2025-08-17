logo
Makron: Ukrajina će možda morati da prizna gubitak teritorija

Makron: Ukrajina će možda morati da prizna gubitak teritorija

Autor Nikolina Damjanić
0

Francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je da ne isključuje mogućnost da će Ukrajina morati da prizna gubitak nekih svojih teritorija prema potencijalnom mirovnom sporazumu.

Makron o sporazumu Ukrajine i Rusije Izvor: Victor Velter/Shutterstock

"Kao dio primirja, prekida vatre ili mirovnog sporazuma, zemlja može priznati gubitak teritorija. Neće priznati da su pod bilo čijim drugim suverenitetom, ali će priznati njihov gubitak kroz vojnu akciju. To nije suprotno međunarodnom pravu, ali će biti veoma ozbiljan ustupak", rekao je Makron u video-obraćanju emitovanom na "Iks" stranici Jelisejske palate.

On je dodao da poslije tri i po godine sukoba i toliko žrtava nijedna zemlja neće prihvatiti čak ni stvarne teritorijalne gubitke ako nema garancije da će ostatak njene teritorije biti zaštićen.

Prema riječima francuskog lidera, "koalicija voljnih" sastala se danas kako bi razgovarala o bezbjednosnim garancijama Kijevu, o čemu će se ponovo razgovarati sutra na sastanku sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Vašingtonu.

On je dodao da koalicija želi da definiše format ukrajinske vojske koji će omogućiti garantovanje pravednog i trajnog mira.

Takođe je podsjetio da je nekoliko zapadnih zemalja izrazilo spremnost da pošalje nekoliko hiljada vojnika u Ukrajinu kako bi se osigurao postkonfliktni mir.

"Nekoliko država je spremno da to učini, od pružanja obuke i logistike do prisustva u zonama bez borbenih dejstava - ne na prvoj liniji fronta ili spornim teritorijama", napomenuo je Makron, dodajući da će se pitanje potencijalnog raspoređivanja vojnih kontingenata razmotriti sa Trampom kako bi se razjasnilo kako su Sjedinjene Države spremne da učestvuju u tome.

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski otputovaće sutra u Vašington. Pratiće ga francuski predsjednik Emanuel Makron, njemački kancelar Fridrih Merc, britanski premijer Kir Starmer i italijanski premijer Đorđa Meloni.

Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen takođe je najavila da će biti sutra u Vašingtonu.

(Srna/MONDO)

