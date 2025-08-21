Tramp odustao od organizovanja sastanka Putina i Zelenskog

Američki predsjednik Donald Tramp odlučio je da odustane od pokušaja organizovanja bilateralnog sastanka između predsjednika Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, prenosi "Guardian", pozivajući se na izvore u američkoj administraciji.

Prema izvorima britanskog lista, Tramp je odlučio da Moskva i Kijev sami organizuju pregovore predsjednika licem u lice, što bi, prema Trampovom mišljenju, trebalo da bude sljedeći korak ka okončanju rata, prenosi "Danas".

Tramp, prema snimku koji je procurio u javnost, neće igrati direktnu ulogu u organizovanju sastanka, kažu izvori "Guardiana".

Prema njihovim riječima, posljednjih dana američki predsjednik je rekao savjetnicima da namjerava da održi trilateralni samit nakon sastanka Putina i Zelenskog.

Da li će sastanak biti održan, ostaje nejasno, naglašava "Guardian".

U telefonskom intervjuu sa voditeljem Markom Levinom na stanici WABC u utorak, Tramp je takođe rekao da smatra da bi bilo bolje da se Putin i Zelenski najprije sastanu bez njegovog prisustva.

"Samo želim da vidim šta će se desiti na tom sastanku. U procesu su organizovanja i vidjećemo šta će biti", izjavio je Tramp.

On je usmjerio svoju nedavnu diplomatsku inicijativu ka ideji da bi Putin i Zelenski morali da se suoče licem u lice kako bi pokušali da okončaju rat, prenosi "New York Times".

Trampova nevoljnost da izvrši pritisak na Putina i Zelenskog da se sastanu dolazi u trenutku kada je u posljednjim danima priznao da je okončanje rata u Ukrajini teže nego što je očekivao, nakon što je prošle godine tokom predizborne kampanje tvrdio da bi mogao da ga završi za 24 sata.

Od tada se zalaže za brzo postizanje mirovnog sporazuma, nakon što je njegov rok za okončanje rata istekao ovog mjeseca.

Nakon sastanaka sa Zelenskim i evropskim liderima u Bijeloj kući u ponedjeljak naveče, Tramp je rekao da je pokrenuo korake ka organizaciji bilateralnog sastanka.

Jedan visoki zvaničnik administracije opisao je situaciju kao da Tramp zauzima "stav čekanja i posmatranja" u vezi sa tim da li će sastanak između Putina i Zelenskog moći da se zakaže.

Ipak, u posljednjim danima ima malo konkretnih znakova napretka, a Bijela kuća još nema uži izbor lokacija na kojima bi sastanak mogao da se održi.

Bijela kuća saopštila je da "Tramp i njegov tim za nacionalnu bezbjednost nastavljaju da razgovaraju sa ruskim i ukrajinskim zvaničnicima u cilju bilateralnog sastanka kako bi se zaustavilo ubijanje i okončao rat. Nije u nacionalnom interesu da se ovi pregovori dalje vode javno".

Nakon sastanaka u Bijeloj kući, Tramp je razgovarao sa Putinom telefonom u razgovoru koji je trajao oko 40 minuta.

Tramp je tokom telefonskog razgovora sa Putinom u ponedjeljak izjavio da je "pokrenuo dogovore" za takav sastanak.

