"Evropljani zgoženi Stivom Vitkofom": Odlučuje o sudbini ukrajinskih oblasti, ne zna im imena

Evropljani su zgroženi Trampovim neslužbenim "ministrom spoljnih poslova".

Američki predsjednik Donald Tramp, koji je nedavno uoči samita na Aljasci prijetio "teškim posljedicama" i drakonskim sankcijama Rusiji ako ne pristane na prekid vatre u Ukrajini, na samom susretu sa Vladimirom Putinom iznenadio je svijet - umjesto oštrih poruka, obasuo ga je komplimentima i pozvao u svoj automobil na privatni razgovor, piše "Foreign Policy".

Prije samita 15. avgusta američki mediji brujali su o Trampovoj navodnoj frustraciji i "zaokretu ka Ukrajini". Međutim, nakon sastanka dvojice lidera, sve je palo u zaborav. Tramp je Rusiju nazvao "drugom najjačom silom svijeta", iako joj je ekonomija manja od italijanske, dok je Putin trijumfovao jer je uspio da izađe iz međunarodne izolacije u kojoj se nalazi od 2022. godine.

Skoro odmah poslije sastanka uslijedili su novi raketni i dronovski udari na ukrajinske gradove, u kojima je poginulo najmanje 14 civila. Francuski predsjednik Emanuel Makron izrazio je sumnju da Putin uopšte želi mir, dok analitičari upozoravaju da ruski lider vjeruje da pobjeđuje i da će nastaviti da zavlači Trampa.

Ko je ključni čovjek u cijeloj priči?

Prema navodima "Foreign Policy", ključnu ulogu imao je Stiv Vitkof, Trampov neslužbeni "ministar spoljnih poslova", koji godinama održava kontakte sa Moskvom.

Prema evropskim izvorima, na jednom brifingu je čak pogrešno prenio šta su mu Rusi rekli, na zgražavanje sagovornika. Bijela kuća to poriče, ali niko se ne bi iznenadio da je to istina - budući da Vitkof sistematski isključuje američke diplomate i stručnjake za Rusiju i Ukrajinu, oslanjajući se ponekad čak i na prevodioce koje mu objezbeđuje Kremlj. Nevjerovatno, ali čovjek koji navodno odlučuje o sudbini ukrajinskih oblasti ne zna ni njihova imena.

Optužuje se da širi rusku propagandu, tvrdi da su Rusi u Ukrajini diskriminisani i čak vjeruje Putinu "na riječ" kada kaže da ne želi rat sa Zapadom.

Vitkof je otišao i korak dalje - nazvao je okupacione referendume legitimnim, a Putina "velikim" i "susretljivim".

Ono što posebno zabrinjava analitičare jeste činjenica da čovjek koji utiče na Trampove odluke o Ukrajini gotovo nikada ne posjećuje samu zemlju, za razliku od generala Kita Keloga, drugog Trampovog savjetnika.

