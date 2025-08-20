logo
Tramp uveo sankcije sudijama i tužiocima MKS zbog Izraela

Tramp uveo sankcije sudijama i tužiocima MKS zbog Izraela

Autor Nikolina Damjanić
0

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa uvela je sankcije dvojici sudija i dvojici tužilaca Međunarodnog krivičnog suda (MKS), dok Vašington nastavlja pritisak zbog postupaka koje tribunal vodi protiv izraelskih lidera.

SAD uvelke sankcije zvaničnicima MKS Izvor: Shutterstock

Ministarstvo finansija SAD je kao sankcionisana lica navelo Nikolasa Jana Gilua iz Francuske, Nažata Šamima Kana iz Fidžija, Mame Mandijaje Nijang iz Senegala i Kimberli Prost iz Kanade.

Sudije MKS su u novembru prošle godine izdale naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta i lidera Hamasa Ibrahima el Masrija zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih tokom sukoba u Gazi.

Gilu je sudija MKS koji je predsjedavao pretpretresnim vijećem koje je izdalo nalog za hapšenje Netanjahua. Kan i Nijang su zamjenici tužilaca.

Ovaj potez uslijedio je manje od tri mjeseca nakon što je američka administracija uvela sankcije četvorici sudija MKS, navodeći da su oni učestvovali u "nelegitimnim i neosnovanim akcijama" suda usmjerenim na SAD i bliskog saveznika Izrael.

MKS, koji je u junu osudio taj potez, opisujući ga kao pokušaj potkopavanja nezavisnosti sudske institucije, za sada nije odgovorio na zahtjev za komentar o dodatnim sankcijama.

MKS, koji je osnovan 2002. godine, ima međunarodnu nadležnost za procesiranje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina u državama članicama ili ako je upućen na određenu situaciju odlukom Savjeta bezbjednosti UN.

SAD, Kina, Rusija i Izrael nisu članice ovog suda.

(Srna/MONDO)

