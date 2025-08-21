logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sud kaže da je kazna "pretjerana": Tramp ne mora da plati pola miliona dolara

Sud kaže da je kazna "pretjerana": Tramp ne mora da plati pola miliona dolara

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Apelacioni sud je donio odluku sedam mjeseci nakon što se republikanac vratio u Bijelu kuću.

tramp Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Država Njujork ranije je tužila Trampa jer je navodno preuveličao svoje bogatstvo u finansijskim izvještajima za zajmodavce i osiguravajuće kuće da bi dobio povoljnije kredite.

Apelacioni sud je donio odluku sedam mjeseci nakon što se republikanac vratio u Bijelu kuću.

Vijeće od pet sudija saopštilo je da je izrečena kazna od preko 515 miliona dolara "pretjerana", prenio je AP.

Sudija Artur Engoron prošle godine je naredio Trampu da plati kaznu od 355 miliona dolara, a sa kamatom iznos je premašio 515 miliona dolara.

Ukupan iznos, zajedno sa kaznama izrečenim ostalim rukovodiocima "Tramp organizacije", uključujući Trampove sinove Erika i Donalda Mlađeg, sada prelazi 527 miliona dolara, sa kamatom.

Sudija Engoron izrekao je i druge kazne, kao što je zabrana Trampu i dvojici njegovih sinova da obavljaju rukovodeće funkcije u korporacijama nekoliko godina.

Te odredbe su bile pauzirane dok se razmatrala Trampova žalba, a on je uspio da odgodi naplatu kazne polaganjem kaucije od 175 miliona dolara.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp tužba kazna sud

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ