Sud kaže da je kazna "pretjerana": Tramp ne mora da plati pola miliona dolara

Apelacioni sud je donio odluku sedam mjeseci nakon što se republikanac vratio u Bijelu kuću.

Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Država Njujork ranije je tužila Trampa jer je navodno preuveličao svoje bogatstvo u finansijskim izvještajima za zajmodavce i osiguravajuće kuće da bi dobio povoljnije kredite.

Vijeće od pet sudija saopštilo je da je izrečena kazna od preko 515 miliona dolara "pretjerana", prenio je AP.

Sudija Artur Engoron prošle godine je naredio Trampu da plati kaznu od 355 miliona dolara, a sa kamatom iznos je premašio 515 miliona dolara.

Ukupan iznos, zajedno sa kaznama izrečenim ostalim rukovodiocima "Tramp organizacije", uključujući Trampove sinove Erika i Donalda Mlađeg, sada prelazi 527 miliona dolara, sa kamatom.

Sudija Engoron izrekao je i druge kazne, kao što je zabrana Trampu i dvojici njegovih sinova da obavljaju rukovodeće funkcije u korporacijama nekoliko godina.

Te odredbe su bile pauzirane dok se razmatrala Trampova žalba, a on je uspio da odgodi naplatu kazne polaganjem kaucije od 175 miliona dolara.

(Srna)