Tramp razmišlja da tuži direktora zbog renoviranja zgrade Centralne banke

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da razmatra "veliku tužbu" protiv predsjednika američke centralne banke Džeroma Pauela.

Kao razlog za potencijalno podnošenje tužbe naveo renoviranje zgrade centralne banke.

On je ponovo pozvao američke Federalne rezerve da spuste referentnu kamatnu stopu.

"Džerom `Prekasno` Pauel sada mora da snizi kamatnu stopu. Međutim, razmatram da dozvolim pokretanje velike tužbe protiv Pauela zbog užasnog i krajnje nesposobnog obavljanja posla dok je rukovodio izgradnjom zgrade Federalnih rezervi", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth Social".

Referentne kamatne stope su osnovni alat centralnih banki za regulisanje inflacije. Više kamate usporavaju inflaciju, ali i otežavaju kreditiranje privrede i fizičkih lica.

(Srna)