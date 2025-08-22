logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zelenski rekao 'NE' svemu: Trampovi prijedlozi iz Vašingtona potpuno odbijeni

"Zelenski rekao 'NE' svemu: Trampovi prijedlozi iz Vašingtona potpuno odbijeni

0

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na sastanku u Vašingtonu odbacio sve ključne prijedloge američkog predsjednika Donalda Trampa.

Zelenski odbio sve prijedloge Trampa Izvor: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia

Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov tvrdi da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na sastanku u Vašingtonu odbacio sve prijedloge Donalda Trampa, koje SAD smatraju neophodnim za rješavanje sukoba u Ukrajini.

"Svima je bilo krajnje jasno da postoji nekoliko principa koje, kako smatra Vašington, treba prihvatiti, oko članstva u NATO, razmatranje teritorijalnih pitanja, a Zelenski je rekao ‘ne’ na sve to", izjavio je Lavrov za NBC.

Rusija je, prema njegovim riječima, pristala da pokaže fleksibilnost po nekim pitanjima koja je pokrenuo predsjednik SAD.

"Predsjednik Tramp je poslije samita na Aljasci predložio nekoliko tačaka, u pogledu kojih dijelimo mišljenje, i po nekima od njih smo se složili... da pokažemo izvjesnu fleksibilnost", naglasio je on.

Pogledajte galeriju fotografija sa sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci:

Govoreći o mogućnosti sastanka Vladimira Putina sa Zelenskim, Lavrov je saopštio da on nije planiran. Međutim, kako je naveo, Putin je spreman da se sastane sa Zelenskim ako bude pripremljen dnevni red za takav samit.

Podsjetimo, predsjednik Rusije Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp sastali su se 15. avgusta na Aljasci. Sastanak je održan u vojnoj bazi Elmenforf - Ričardson u Enkoridžu. Po završetku pregovora oni su istakli "zajedničku usmjerenost na rezultat" i izrazili spremnost da rade na okončanju sukoba u Ukrajini.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rat u Ukrajini Rusija Donald Tramp Volodimir Zelenski

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ