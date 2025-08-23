logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sjeverna Koreja prvi put prikazala snimke svojih vojnika u ratu u Ukrajini: Kim Džong Un priznao teške gubitke (Video)

Sjeverna Koreja prvi put prikazala snimke svojih vojnika u ratu u Ukrajini: Kim Džong Un priznao teške gubitke (Video)

0

Sjevernokorejska državna televizija prvi put je emitovala dokumentarac sa snimcima svojih trupa u ukrajinskom ratu, prikazujući borbene operacije u ruskom Kurskom regionu.

Snimci vojnika Sjeverne Koreje u Ukrajini Izvor: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Sjevernokorejska državna televizija juče je prvi put emitovala dokumentarni snimak koji prikazuje borbene operacije njenih trupa u ratu u Ukrajini, pružajući rijedak uvid u oružje koje koriste u ruskom Kurskom regionu, izvještava NK njuz, portal specijalizovan za Sjevernu Koreju.

Prilog Korejske centralne televizije (KCTV) prikazao je pripadnike oružanih snaga DNRK kako koriste raznoliko naoružanje, od protivtenkovskih raketa do višecijevnih raketnih bacača. Snimci borbe emitovani su na velikom ekranu tokom koncerta za sjevernokorejske komandante i vojnike koji su se vratili sa bojišta. Događajem je takođe odata počast 101 vojniku koji su poginuli u borbama kod Kurska.

"Ne znam kako da izrazim svoje žaljenje i izvinjenje"

Na ceremoniji u Pjongjangu sjevernokorejski lider Kim Džong Un je prvi put priznao teške gubitke kod Kurska.

"Srce me boli i osjećam gorčinu dok se suočavam sa stvarnošću da se plemenite ličnosti koje su dale svoje dragocjene živote za veliku pobjedu i slavu mogu susresti samo kroz fotografije na spomen-zidu. Dok stojim pred ožalošćenim porodicama palih vojnika, ne znam kako da izrazim svoje žaljenje i izvinjenje što nismo uspjeli da zaštitimo naše dragocjene sinove", rekao je Kim u svom govoru.

"Veliki dio snimka djeluje autentično"

Prilog KCTV-a je bio fokusiran na vojnu snagu i hrabrost sjevernokorejskih trupa u opasnim uslovima, često prikazanim kroz dinamične snimke dronovima. Neki snimci prikazuju sjevernokorejske snage pod vazdušnim napadom, dok drugi prikazuju ukrajinske tenkove koje su navodno uništili vojnici Sjeverne Koreje.

Prema riječima analitičara, veliki dio snimaka djeluje autentično i podudara se sa ranijim izvještajima o taktikama Korejske narodne armije, dok je saradnja sa ruskim snagama prikazana minimalno.

Prvi dokazi o upotrebi protivtenkovskog raketnog sistema Bulse-4M

Potvrđeno je da su vojnici koristili višecijevni raketni sistem (MLRS) Tip-75 kalibra 107 mm, domaću verziju kineskog sistema Tip-63. Takođe je prikazano kako snage DNRK koriste protivtenkovski raketni sistem Bulse-4M. Iako se sumnjalo na to da Pjongjang isporučuje Rusiji municiju za ovaj sistem, dosad nije bilo dokaza o njegovoj upotrebi kod sjevernokorejskih trupa.

U prilogu su prikazani i vojnici koji koriste višenamjenski raketni bacač RMG, koji je stručnjak za oružje Just Olimans opisao kao "prilično modernu rusku opremu".

Olimans je takođe identifikovao američki bacač granata Mk 19. Posebno je istaknuto ratovanje dronovima, sa snimcima operatera koji upravljaju FPV kamikaze dronovima, kao i uništenih ukrajinskih vojnih vozila. KCTV je takođe ukratko prikazao postavljanje odbrane od dronova, poput opreme za ometanje.

"Sjevernokorejski vojnici su se zaista dobro opremili", rekao je Olimans, dodajući da snimci "gotovo sigurno" predstavljaju "mješavinu insceniranih događaja i borbenih snimaka". Procijenio je da prikazane taktike i oprema odgovaraju ulozi lake pešadije opremljene ruskim oružjem.

Šin Seung-ki, viši analitičar Korejskog instituta za odbrambene analize, smatra da je najvažnija činjenica to što je Sjeverna Koreja naučila kako da "koristi i reaguje na dronove". "Stekli su mogućnosti nadzora i izviđanja u ratnom okruženju i na osnovu toga su naučili kako male taktičke jedinice mogu da manevrišu, reaguju, pronađu neprijatelja i unište ga", rekao je za NK njuz.

"Pokazuju dostignuća, a ne cijelu sliku"

Rjo Hinata-Jamaguči, vanredni profesor na Institutu za međunarodnu strategiju Međunarodnog univerziteta u Tokiju, naglasio je propagandni aspekt snimka, rekavši da Sjeverna Koreja prikazuje "dostignuća" umjesto cjelokupne slike.

"Bilo bi čudno potpuno zataškati nedavno raspoređivanje. To bi bilo uvredljivo i nečasno za vojnike, tako da nije neobično da Sjeverna Koreja sve ovo promoviše", rekao je. S druge strane, Kris Mandej, istraživač Rusije na Univerzitetu Dongseo, rekao je da snimci KCTV-a izgledaju realnije od onoga što su izvještavali ruski mediji, napominjući da su "Kimovi vojnici iskusili moderno ratovanje".

"Sjeverna Koreja mora da opravda raspoređivanje trupa u budućnost"

Analitičari su primijetili da su se snimci skoro u potpunosti fokusirali na sjevernokorejske vojnike, zanemarujući ruskog saveznika. Nam Sung-vuk, profesor na Ženskom univerzitetu Sukmjung, rekao je da je izostavljanje Rusije bilo "neizbježno jer je fokus bio na ohrabrivanju onih koji su se vratili iz borbe".

"Vjerovatno će nastaviti da promovišu ove pojedince kao heroje kroz propagandne napore", rekao je on, naglašavajući potrebu Sjeverne Koreje da "opravda raspoređivanje trupa" u budućnosti. Ranije tokom dana, državna televizija je prikazala kako Kim dodjeljuje titulu Heroja Republike komandantima i borcima koji su se vratili iz Kurska.

Titula Heroj Republike znači da ste zbrinuti doživotno

Sjevernokorejski bivši oficir vojske DNRK objasnio je za NK njuz da ta pohvala znači da su njeni dobitnici zbrinuti doživotno.

"Jednostavno rečeno, osoba sa tom titulom dobija sve što Sjever nudi. Pomaže pri unapređenjima, a ekonomski, bez obzira na vaš čin, država preuzima punu odgovornost za vaše blagostanje", rekao je.

Sjeverna Koreja je počela da šalje trupe u Ukrajinu u oktobru 2024. godine, nakon godina snabdjevanja Rusije municijom, a njene trupe su se pokazale ključnim u ruskim naporima da potisnu ukrajinske snage iz Kurska.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rat u Ukrajini Sjeverna Koreja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ