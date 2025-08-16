Pogledajte "Hotel propasti": Najviša zgrada nikada nije ugostila ni jednog gosta

Najviša zgrada u Sjevernoj Koreji je napušteni hotel.

Izvor: Patrick Frilet / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sa visinom od oko 329 metara, Ryugyong hotel u Pjongjangu je jedna od najviših neuseljivih zgrada na svijetu. Ovaj 105-spratni "Hotel propasti", koji je ujedno i najviša zgrada u Sjevernoj Koreji, nikada nije primio ni jednog gosta. Izgradnja je počela pre gotovo 40 godina, a još uvijek nije završena. Procenjuje se da bi dovršavanje zgrade koštalo oko 5 odsto ukupnog BDP-a zemlje.

Ipak, Ryugyong hotel i dalje izaziva međunarodnu fascinaciju. A kako glasi priča koja stoji iza napuštenog nebodera koji dominira horizontom glavnog grada? Upravo je čitate.

Izgradnja Ryugyong hotela u Pjongjangu počela je 1987. godine, ali je obustavljena zbog ekonomskih problema u Sjevernoj Koreji.

Kada se Sovjetski Savez raspao 1991. godine, Sjeverna Koreja je izgubila glavnog trgovinskog partnera i izvor pomoći, što je izazvalo ekonomsku krizu.

Hotel je dostigao punu visinu 1992. godine, ali unutrašnjost nikada nije završena. Ryugyong hotel ima 105 spratova. Do danas, nikada nije primio ni jednog gosta.

Uprkos otpornosti prema stranim posetiocima, Severna Koreja ima nekoliko funkcionalnih hotela u Pjongjangu. Dok se Ryugyong ne završi, najveći hotel u gradu je Yanggakdo International Hotel, dok se Ryanggang Hotel smatra najluksuznijim.

Izvor: KIM Won Jin / AFP / Profimedia

Piramidalni oblik hotela dominira horizontom Pjongjanga s daljine. Svaki od tri dijela zgrade, koji se spajaju na vrhu, dugačak je 100 metara, ističe Atlas Obscura. Na samom vrhu zgrade, osmospratni konusni dio trebalo je da sadrži rotirajući restoran.

I dalje je prazan, kao i ostatak hotela.

Egipatski izvođač, grupa Orascom, preuzeo je projekat i obnovio izgradnju 2008. godine, izvestio je Reuters. Procena iz 2008. godine, prema Reutersu koji se poziva na medije iz Južne Koreje, bila je da bi završetak Ryugyong hotela koštao oko dve milijarde dolara.

Bruto domaći proizvod Sjeverne Koreje iznosi oko 40 milijardi dolara, prema procjeni CIA World Factbook-a iz 2015. godine. To znači da bi dovršavanje zgrade koštalo oko 5 odsto ukupnog BDP-a zemlje.

U međuvremenu, Sjeverna Koreja je našla druge namene za zgradu. Pjongjang je proslavio Praznik rada 2009. godine vatrometom sa Ryugyong hotelom u pozadini. Hotel služi i kao dramatična pozadina za nastupe umetničkih trupa. Nastupi trupa obično sadrže propagandne poruke. Severna Koreja je 2018. godine poslala umetničku trupu na Zimske olimpijske igre u Južnoj Koreji.

Takođe, zgrada pruža pozadinu za propagandne poruke prikazane na više od 100.000 LED ekrana. Godine 2023, ispred hotela postavljeni su transparenti povodom 70. godišnjice završetka Korejskog rata.

Sama zgrada i dalje nema struju, datum završetka nije poznat, ali postoje novi znaci napretka u izgradnji.

Izvor: KIM Won Jin / AFP / Profimedia

Alek Sigli, australijski student koji je studirao master iz korejske književnosti na Univerzitetu Kim Il Sung, objavio je u junu 2019. godine na X-u novu signalizaciju iznad glavnog ulaza hotela. Mjesec dana kasnije, Sigli je pritvoren na nedjelju dana, a potom pušten nakon što su ga vlasti optužile za "špijunske aktivnosti" protiv države. Kasnije je proteran iz zemlje.

Sjevernokorejske vlasti navodno se nadaju da će pronaći stranog investitora koji bi u praznom prostoru izgradio kazino. Radio Free Asia je u julu 2024. izvestio da severnokorejsko rukovodstvo traži stranog investitora koji bi kupio prava na kockanje i upravljao kazinom u Ryugyong hotelu, kao deo dogovora za dovršetak unutrašnjosti.

Vlasti se nadaju da će ponoviti uspjeh i profitabilnost kazina u Yanggakdo International Hotelu u Pjongjangu, koji se pokazao popularnim kod turista, navodi anonimni severnokorejski izvor.

Zgrada i dalje opravdava svoj nadimak "Hotel propasti". Pravo ime hotela, "Ryugyong", potiče od istorijskog naziva Pjongjanga koji znači "glavni grad vrba".

