Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da evropske sile ometaju pregovore na kojima radi američki predsjednik Donald Tramp, te da Rusija neće obustaviti vojnu operaciju u Ukrajini dok ne vidi stvarne znake spremnosti Kijeva za mir.

Kremlj je ocijenio da evropske sile ometaju napore američkog predsjednika Donalda Trampa da postigne mir u Ukrajini i dodao da će Rusija nastaviti operacije u Ukrajini sve dok ne vidi stvarne znake da je Kijev spreman za mir.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je državnim novinarima da "evropska ratna strana" nastavlja da ometa napore SAD i Rusije u vezi sa Ukrajinom.

"Spremni smo da riješimo problem političkim i diplomatskim sredstvima. Ali za sada ne vidimo nikakav reciprocitet od Kijeva. Stoga ćemo nastaviti specijalnu vojnu operaciju", rekao je Peskov.

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je desetinama hiljada vojnika da napadnu Ukrajinu u februaru 2022. godine, nakon osam godina borbi na istoku Ukrajine između separatista koje podržava Rusija i ukrajinskih snaga.

Sjedinjene Američke Države procjenjuju da je u ratu poginulo ili ranjeno više od 1,2 miliona ljudi. Rusija trenutno kontroliše nešto manje od petine teritorije Ukrajine.

(MONDO)