Rusija odbacila knjučnu tačku za mir u Ukrajini: Peskov saopštio odluku Kremlja

Kremlj je odbacio ključnu tačku na kojoj se temeljio plan za mir u Ukrajini.

Izvor: Erik Romanenko / Zuma Press / Profimedia

Strani vojni kontingenti ne mogu pružiti bezbjednosne garancije Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA u petak.

"Mogu li strani, posebno evropski i američki vojni kontingenti osigurati i pružiti bezbjednosne garancije Ukrajini? Definitivno ne, ne mogu", rekao je on.

U četvrtak je francuski predsjednik Emanuel Makron nakon samita država saveznica Kijeva objavio da je 26 zemalja spremno da učestvuje u međunarodnim snagama kao deo bezbjednosnih garancija za Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom.

Makron nije precizirao koje zemlje nude trupe, ali se zna da su među njima Francuska i Velika Britanija.

Kremlj: Za sada nema priprema za razgovore Putina i Trampa

Peskov je rekao da za sada nema priprema za razgovore između predsednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa, ali da se oni mogu brzo organizovati.

Predsjednik Tramp je u četvrtak novinarima rekao da će u bliskoj budućnosti razgovarati sa Putinom.

Takođe je naveo da je rešio mnoge ratove, ali da je sukob između Rusije i Ukrajine do sada bio najteži.

(RIA Novosti/MONDO)